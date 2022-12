Charles Dickens angol író klasszikus regénye 1843-ban íródott. A történet főszereplője az uzsorás, a fösvény, lelketlen milliomos, aki utál minden szépet és jót, sőt a karácsonyi ünnepeket és az arra való készülődést is egyenesen gyűlöli. Egyik éjszaka megjelenik házában hét évvel korábban elhunyt üzlettársának a szelleme, aki életében ugyanolyan lelketlen volt, majd még karácsony előtt három másik szellem is meglátogatja.

Tehetségcentrum

Az idén jelentették be, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem Előkészítő Balett Stúdiója új oktatási programot indított, melynek részeként két vidéki helyszínen, így Oroszlányban is nyílnak az egyetemi tanulmányokra előkészítő tehetségcentrumok. Az oroszlányi kurzusokat a Silhouette Balettnél tartják, ahol Csáky Mária többszörös nívódíjas balettpedagógus, valamint Szitt Melinda balettmester oktatásával várják azokat a 6 és 9 év közötti gyerekeket, akik a balettot felsőfokon szeretnék elsajátítani.

Az első, az elmúlt karácsonyokat idézi, az uzsorás szomorú gyermekkorát. A következő az unokaöccse és alkalmazottja otthonát. A harmadik, a jövő karácsonyainak szelleme pedig a fösvény jövőjét mutatja, ha nem változtat viselkedésén. Ez a szellem a legfélelmetesebb, mutat egy letakart halottat, akiről senkinek nincs egy kedves szava, s halálán mindenki örvend. A legnagyobb sokk akkor éri, amikor észreveszi, hogy a senki által nem szeretett halott valójában ő maga. Miután felébred megváltozik az átélt élmény hatására, kedves, jólelkű emberré válik.

Hatalmas taps volt a megható premieren a nézők fizetsége. Harminckettő fiatal mutatta be a darabot, a legifjabb nyolc, a legidősebb tizennyolc esztendős. Lenyűgözőek voltak a maszkok, a frizurák is. A csodálatos sminkeket Chlebda Inez, volt Silhouettes növendék, a frizurákat két tehetség édesanyja, Koleszár Anita, és Péter Hajni fodrász készítette. A darabot legközelebb Oroszlányban mutatják be december 18-án, vasárnap 18 órakor a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.