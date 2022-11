Színház 1 órája

Zenés párkapcsolati kalauz a Jászai Mari Színházban

A párkapcsolatokban tapasztalható fontosabb állomásokat, pillanatokat villantja fel a Jászai Mari Színház új darabja. A Te édes, de jó vagy, légy máscímű musical több különlegességet is tartogat: Mikola Gergő első rendezése, s játszik is a darabban; emellett az egyik női főszereplőt most láthatja elsőként a tatabányai közönség.

Sugár Gabi Sugár Gabi

Urbán-Szabó Fanni, Mikola Gergő, Szakács Hajnalka, Figeczky Bence Forrás: Jászai Mari Színház Fotós: Sipos Zoltan

Férfiak, nők. Találkozások, kapcsolatok, szakítások, család. Boldogság, szomorúság, őszinteség, hazugság. S mindez remek zenével és keserédes humorral tálalva. Joe DiPietro és Jimmy Roberts fergeteges darabja nem véletlenül a második leghosszabb ideje futó Off-Broadway musical, hiszen valahol mindannyiunkat érint a témája. Fotós: Sipos Zoltan / Forrás: Jászai Mari Színház A világ számos országában bemutatott mű apró jelenetekkel mutatja be fergeteges, sokszor szívbemarkoló humorral egy párkapcsolat állomásait. A két felvonásban négy színész kalauzolja végig a nézőt, s közben egyik karakterből a másikba bújnak. Érzékletesen mutatják be szerelmi életünk sikeres vagy sikertelen próbálkozásait. Mindezt rendkívüli módon, hiszen a négy színész sokszor egy dal alatt a szemünk előtt változik át. Zenés párkapcsolati kalauz a Jászai Mari Színház legújabb musicale

Fotós: Sipos Zoltan / Forrás: Jászai Mari Színház Elképesztő koncentrációt, odafigyelést igényel a látszólag könnyed mű, s közben a nézőtéren ülők gyakran ismernek magukra, s nyugtázzák egy-egy mosollyal, vagy nevetéssel a színpadon történteket. A szerzők „jókedvű musical-revüként” kategorizálják darabot. A szituációk ismerősek, a görbe tükörben sokan magunkra ismerünk. A mű nem keresi a tökéletes kapcsolat receptjét, hiszen a nemekből adódó különbségek sokszor eleve kizárják azt. Viszont az apró jelenetek segítségével sokat nevettet, s kellemes hangulatba hozza a nézőt. Fotós: Sipos Zoltan / Forrás: Jászai Mari Színház A darab a társulat egyik kiválóságának, Mikola Gergőnek az első rendezése úgy, hogy közben játszik a darabban. A próbafolyamatról ezért korábban azt nyilatkozta, hogy igen megterhelő volt számára. Balról: Urbán-Szabó Fanni, Figeczky Bence, Szakács Hajnalka, Mikola Gergő

Fotós: Sipos Zoltan / Forrás: Jászai Mari Színház A társulatban most szerepelt elsőként az egyik női főszereplő, Urbán-Szabó Fanni. A tehetséges fiatal frissen végzett egyetemistaként kapcsolódott a társulathoz. Kiváló választás volt, a karaktereket hangban, játékban is remekül hozta. Tökéletes volt az összjáték a darab többi tagjával, Szakács Hajnalkával és Figeczky Bencével. A négy színész egyenként tucatnál is több karakter bőrébe bújik bele az előadás során. Ez nem volt egyszerű, korábban nyilatkozták a színészek, hogy a próbák második felében sok hangsúlyt fektettek arra, hogy véletlenül se találkozzanak a nézők kétszer ugyanazzal a karakterrel. Irány Tatabánya!

Mikola Gergő, a Jászai Mari Színház színművésze első tatabányai rendezése kapcsán elmesélte: „a magyarországi ősbemutatót Ács János rendezte 2004-ben a Madách Színházban, amit volt szerencsém élőben is látni. Már akkor is elvarázsolt a musical zenei világa és játékossága. Újra átélhetjük kamaszkorunk első bizonytalan próbálkozásait, a magabiztos szingli lét törékenységét. Érezhetjük a gyomrunkban azokat a gombócokat, amit egy másik ember szerelmes pillantása okoz, felidézhetjük szüleinkkel folytatott vitáinkat, az esküvő mámorát, gyermekeink felnőtté cseperedését, majd a bölcs idős kort, amiben minden más megvilágításba kerül. Mindezt sziporkázó humorral, és kitűnő muzsikával tálalva! A rendkívül izgalmas, több műfajt képviselő zenei betéteket élőzenével – zongora, hegedű, bőgő – hallja a közönség. Tehát aki szeretne egy humorral gazdagon átitatott érzelmi hullámvasútra felülni, az ne habozzon! Irány Tatabánya!” Ez (is) remekül sikerült, s az előadás alatt nem volt a nézőknek olyan érzése, mintha egy-egy jelenet ismétlődne. S miközben a karakterek egymást követték a darab a fiatalkori fellángolástól eljutott sok kérdést feszegetve a családi idillen át, a ráncok megjelenéséig, az öregségig, ahol már lényegesen kevesebb a nemek közötti játék, a szavak egyértelműbb jelentéssel bírnak. Mégis van remény az összekapcsolódásra. Fotós: Sipos Zoltan / Forrás: Jászai Mari Színház Fülbemászó a darab zenei világa is. A zenészek - Felszegi Dalma, Kulin Eduárd, Mayer József - élőben játszanak, a klasszikus vonal mellett fellelhetőek jazz, swing elemek is a dallamok között. S ne feledkezzünk meg az alkotókról, akik a háttérből segítették a darabot. A díszlet Bátonyi György, a gazdag jelmeztár Papp Janó munkája, s a koreográfus Németh Eszter. A darab zenei vezetője Lovas Gabriella és Farkas Bence. Igazi sikerdarab, remek alkotókkal és színészekkel. A darab november 25-én, 26-án, és december 1-jén, 9-én, 10-én, és 28-án látható a Jászaiban.

