18 órától várják majd a vendégeket a Jászai Mari Színházban. A gálán közreműködik a Szent Efrém Férfikar, a Cimbaliband, Demeniv Mihály harmonikaművész, Herczku Ágnes és Nicola Parov. A nagyívű eseményen láthatja és hallhatja a közönség a Tatabányai Szimfonikus Zenekart Román Géza vezetésével, valamint Vásáry Tamást, Kossuth-díjas zongoraművészt is.

Fellép még Németh Dénes és Zenekara, s természetesen a házigazdák, a Tatabányai Bányász Táncegyüttes is. A gálaműsor rendezője Emmer Róbert. Védnöke Szücsné Posztovics Ilona polgármester, s az eseményen részt vesz a díszvendég, Böjte Csaba, a dévai otthon alapítója is. Jegyek válthatóak a színház mellett az Agorában is.