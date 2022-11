– Nagy kedvencem Jókai Mór – írta Miklósa Erika, a Partitúra egyik műsorvezetője Facebook-oldalán. – A kőszívű ember egyik sora különösen megragadott: „... az ég nem a csillagoknál kezdődik, hanem a fűszálak hegyénél...”. Érzelmes bolyongásom volt a komáromi forgatásunkkor, a regényei egyes helyein.

Hozzátette, hogy Jókai életének észak-komáromi helyszínei közül a református templomban még mindig megvan a család padja, rajta a felirat: „Jókai család. Itt ült a Jókai család minden vasárnap.”

Többek között Számadó Emesével, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával is beszélgetett a stáb, amelyet Brigetio története is érdekelt. De jártak az Öregvárban és a Monostori erődben is, utóbbi helyszínen Vizeli Csaba ügyvezető kalauzolta őket, majd a Csillagerődbe is ellátogattak. Mindezek mellett Klapka Györgyről is szó lesz az adásban, aki kitartóan védte egykor a komáromi várat. A műsorban Korpás Éva és Lakatos Lili énekel majd, míg Szvrcsek Anita zongorakísérettel dalol, Cseh Tamás pedig brácsán játszik. A műsor szombaton 9 óra 30 perckor kezdődik a Duna Televízión.