Ódor János Gábor, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnökségi tagja elmondta: a Magyar Géniusz Program kapcsán jelentősen felértékelődtek a vidéki múzeumok is. Összeállítottak egy vándorkiállítást, amelyben 62 intézmény 154 műtárgyát lehet megtekinteni 2023 év végéig. Jelenleg Győrött látható, de hamarosan Budapestre is kerül az anyag, amelyhez tatabánya a bányatárspénztári ládát biztosította. Emellett a program anyagi támogatást nyújt 38 állandó és 26 időszaki kiállítás létrejöttéhez, valamint 39 tudományos kutatás elvégzéséhez is. Ebben szerepel a Tatabányai Múzeum is a Szénre épült város című, másfél évig megtekinthető időszaki kiállításával.

Időutazás

A kiállításon a korabeli városkép mellett a MÁK Rt. életfája is látható, amely bemutatja a történetét, a termelési egységeket. A szénbányászat és a város fejlődését segítő géniuszokról tudáspróbán informálódhatunk. A bányatelepülések fejlődését bemutató térképek mellett kiválaszthatunk egy helyszínt a különböző történelmi korokból, s képet is nyomtathatunk róla. Tevékenységeken keresztül megismerhetőek a szolgáltatások, s látható a város 1947-es kulcsa.

Kiss Vendel történész, a kiállítás kurátora a szinte semmiből néhány év alatt a bányászat révén létrejött kolóniákról szólt, amellyel együtt a szolgáltatások, az egészségügyi és kulturális hálózat is kiépült, majd a városi címet is elnyerte a négy elődtelepülés egyesítésével.