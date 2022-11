Kiállítás 36 perce

Évszakok, horoszkópok és történetek az alkotásokon

Történetek címszóval nyílt kiállítás az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A tárlaton Pózner Gábor szobrászművész munkáit mutatják be. Az alkotó a bányászváros több területén is letette már a névjegyét. Köztéri alkotásokat is készített, de az oktatás területén is otthonosan mozog.

Wágner Zsanett Wágner Zsanett

Már az első napon sokan voltak kíváncsiak a negyvenhat terrakottára, melyek a hónap végéig megtekinthetőek a Kölcseyben Forrás: 24 Óra Fotós: Flajsz Peter

Pózner Gábor műveiből három év után nyílt kiállítás a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. A Tatán élő szobrász hosszú évek óta felújítási munkálatokat végez közterületi alkotásokon, szobrokon. 2019-ben elismerést vehetett át a magyar kultúra napján, amellyel a város és az önkormányzat is elismerését és háláját fejezte ki. Visszatérve a kiállításra: az érdeklődőket Körtvélyfáy Zoltán közművelődési szakember köszöntötte, ezt követően Vargáné Vojnár Katalin önkormányzati képviselő nyitotta meg a 46 terrakotta alkotásból álló tárlatot. A kiállítás anyaga három témakörre épült: történetek, évszakok, horoszkópok. Az életút-ismertetésből kitetszett, hogy a szobrászművész 1963-ban született. Iskoláit Enyingen, Balassagyarmaton, majd a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban végezte. Később Nyíregyházán, a Tanárképző Főiskolán szerzett rajz–földrajz szakos diplomát. Elhangzott az is, hogy 1994-ben lett tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Szobrász Tagozatának. Elsősorban a kisplasztika, a domborművek, a portrék és a plakettek alkotják képzőművészeti tevékenységének gerincét. 1984 óta állít ki folyamatosan egyénileg és csoportosan. Pózner Gábor készítette el az oroszlányi művelődési központ aulájában látható Kölcsey Ferencet és Gárdonyi Gézát ábrázoló mellszobrokat, valamint a Szeptember 6. utca és a Jókai utca által határolt területen felállított, december 4-én koszorúzandó Szent Borbála bronz domborművet. A bányászváros mellett Nyíregyháza, Berettyóújfalu, Kecskemét, Szolnok, Budapest és Tatabánya adott otthont kiállításainak, de volt már tárlata Lublinban és Nagyváradon is. Pózner Gábor más területen is letette névjegyét a bányászvárosban. 2000-től az oroszlányi Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, majd 2015-től utódja, a Hamvas Béla Gimnázium grafika, rajz és földrajz szakos tanára. Amikor pedig a szobrászatnak hódol és a szakmánál maradva keresi annak kreatív ötvözeteit, szirmokat használ terrakotta vagy bronz helyett. Rendszeresen készül virágkompozíciókkal a Debreceni Virágkarneválra mint alkotó és mint virágszobrász.

