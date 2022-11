Különleges feladatot kapott Reményi Mihály Vinnie énekes, aki már több esztergomi rockbandában is zenélt. Zenekara, a Come On Rock Band, minden fellépésén játszik Radics Béla-dalokat, így Vinnie már rutinnal oldotta meg a feladatot, amikor Klacsán Gábor rendező Radics életrajzi filmjében kellett a hangját kölcsönözni az egykori legendának.

Az esztergomi énekest Rozgonyi Péter, a produkció hangmérnöke (nem mellesleg az Edda és más együttesek lemezeinek hangmérnöke) javasolta a filmbe, majd egy meghallgatás után a rendező beválasztotta. Először Rozgonyi Péter házistúdiójában felvették a filmhez szükséges énekanyagot, azaz a magyar szövegű Radics Béla-dalokat. Mint a Vinnie-vel készült beszélgetésből kiderült, hogy a különleges énekesi feladatnál nem volt cél, hogy Radics Béla énekhangját kelljen utánoznia, de a koncertjeiken való énekéhez képest a filmben visszafogottabban tolmácsolta a gitáros hangját. Ez azért volt, mert Vinnie-nek bariton a hangfekvése, Radics Bélának pedig tenor volt.

A gyerekkorától haláláig tartó életutat felvázoló filmet Radics halálának 40. évfordulójához közeli napon, október 15-én mutatták be a fővárosi Eiffel Műhelyházban. A premieren a filmes stábja volt ott, és az a szűk kör, melyben a rokonok, barátok, zenésztársak tartoztak. A vetítés előtt Klacsán Gábor rendező és Rák Zoltán, a címszereplő is beszédet mondott, melyben elmesélték, hogy miként született ez a zenés, játékfilmes elemekkel tarkított dokumentumfilm. A filmvetítésből aztán a jelenlévők számára kiderült, hogyan lehetett vegyes stílusban ábrázolni egy olyan rockzenész életét, aki nem volt hajlandó úgymond behasalni a korabeli kultúrpolitikának és aki a háttérbeszorítottság miatt az alkoholizmusba menekült.

Radics-kultusz - Budapest (és azon belül Angyalföld) mellett Esztergom vált a gitárkirály Radics Béla kultuszának székhelyévé. Ez a képzeletbeli státusz az esztergomi Tóth-fivéreknek, Tamásnak és Józsefnek köszönhető, akik az 1980-as évek óta tartják életben különböző zenekari formációikban az 1946-ban született és 1982-ben elhunyt Radics Béla művészeti hagyatékát. Radics a 60-as évek legnagyobb rockgitárosai, főleg Jimi Hendrix nyomdokain haladva alkotta meg az elektromos rock-blues dalok riff- és improvizatív centrikus gitárzenéjét. És bár számos együttesben, így az Atlantis, a Pannónia, az Aligátor, a Nevada, a Sakk-Matt és a Tűzkerék nevű formációkban zenélt a 60-as évek első felétől, és egy egész generáció számára vált követendő muzsikussá, a korabeli monopóliumokat vezető pártállami vezetők nem fogadták el öntörvényű zsenialitását és nem engedték lemezfelvétel készítéséhez. A gitárkirály a mellőzöttség elől az alkoholizmusba menekült. Életmódja és az őt ért méltatlan bánásmód miatt kialakult betegsége vezethetett 1982. október 18-ai halálához.

A filmben látható Radics Béla eredeti, legendás „ökörszarv” fazonú, Gibson márkájú gitárja (ilyet használ az AC/DC-s Angus Young is). Az alkotásban több dokumentarista elem is árnyalja a gitárzseni megpróbáltatásokkal teli életét. Így például restaurált, korabeli koncertfilm felvételek és a régi pályatársakkal ma készült interjúk is láthatók a produkcióban. Ezekben szó volt Radics zenekarainak működéséről, a zenésztársakkal folytatott vitáiról, a bandákon belüli feszültségekről.

A filmet az alkotók tervei szerint, a végleges vágás utáni hivatalos verzióban, 2023 januárjától láthatja a szélesebb közönség a mozikban. Addig is érdemes ellátogatni a radicsfilm.hu oldalra, ahol sok szöveges, fotós és videóanyag található, kezdve a film készítésének előzményeiről, Radicsról, illetve a filmes stábtagokról, és mozi egyes részleteiről is. Ezekből kiderül, hogy a főszereplő Rák Zoltán mellett a filmben játszik többek között Trill Zsolt, Zsurzs Kati, Forgács Péter, Bede-Fazekas Szabolcs, Szabó Sipos Barnabás, Vad „Michelle Wilde” Kata is. A gyermek Radicsot Stépán-Kovács András "Misi", Som Lajost Király Attila, Balázs Fecót Szemenyei János, Zoránt Fecske Dávid alakítja, a betétdalokat pedig Alapi István és barátai játszották fel.