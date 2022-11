Az intézmény közösségi oldalán megjelent posztból kiderül, hogy a Várszínházi legendák egy beszélgetős sorozat, melyben a 2023-as nyári évadot vetítik előre. A jövő évi évadról Horányi László, az Esztergomi Várszínház igazgatója a következőkről tájékoztatta a közönséget: „Sok meglepetéssel, tematikus műsortervvel, izgalmas előadásokkal, a Bazilika előtt felállított nagyszínpadon látványos produkciókkal készülnek a nyárra. A 35. jubileumi évaduk tiszteletére hívták életre a Várszínházi legendák beszélgetéseket, hogy már így is készüljenek az ünnepi nyitányra, és a közönség találkozhasson olyan művészekkel, akik kötődnek a szabadtéri színpadhoz, a városhoz, itt készült filmekhez.”

A pódium-est sorozat nyitányáról így fogalmazott a teátrum direktora: „Első vendégként Cserhalmi Györgyöt, az ország egyik legjelentősebb, nemzetközileg jegyzett színészét köszöntik, aki mesél majd gazdag pályafutásáról, Esztergomhoz kötődő emlékeiről. A színművész 260 filmben játszott, több Oscar-díjra jelölt alkotás szereplője volt. Szabó István Mephisto című műve meg is kapta a rangos elismerést. Sokat foglalkoztatják a cseh filmesek is. Ondrej Trojan Želary című alkotásában főszerepet alakított. Ez a film 2004-ben szintén Oscar-jelölt volt. Wim Wenders filmrendező a világ tíz legjobb színésze közé választotta.”

Horányi László azzal folytatta, hogy „Cserhalmi György a hazai életműdíjak mellett megkapta az Európai Unió filmes életműdíját. Színpadi bemutatónak száma eléri a kétszázat. A magyar színház és filmművészet legendája játszott a debreceni Csokonai Színházban, a Veszprémi Petőfi Színházban, a Nemzeti Színházban, volt a MAFILM társulatának tagja. A Katona József Színház alapító tagja, dolgozott a Radnóti Színházban, az Új Színházban és a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. Öt éve nem állt színpadon, az esztergomi meghívásnak pedig azért is örült, mert most írja, rendezgeti naplóját, és ebben a városhoz kötődő ősi családi szál is felfedezhető. Erről is beszél majd a közönségnek.”

A Cserhalmi Györgyről szóló est november 30-án, szerdán 18 órakor kezdődik a Szent Adalbert Központ dísztermében.