Tinóditól a rockig - Az Agorában egyre népszerűbben a RáHangoló produkciói. Családi délelőttöket szerveznek, vasárnapi matinét tartanak, s emellett óvodásokat és iskolásokat is várják a bérletes előadássorozatra, amely az idén is várhatóan telt házzal indul – mondta Ocskai Gabriella, a RáHangoló háziasszonya. November 13-án a galérián családi matinét szerveznek. Az előadás címe: Utazás két gitárral Tinódi Lantos Sebestyéntől a rock zenéig. November 15-én Állati jól zenélünk! címmel mutatják be óvodásoknak és iskolásoknak újabb zenés produkciójukat – sok zenével, történettel. A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartanak majd az Agorában.