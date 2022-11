A Fonográf Fesztiválnak köszönhetően számos kiváló előadó lépett fel a napokban a Duna másik oldalán. A programok megkoronázásaként a nemzetközileg elismert szerbiai trombitás, Boban Marković is fellépett Észak-Komáromban. Bobanék egyébként hazánkban is gyakori vendégek, köztudott róluk, hogy szeretnek Magyarországon koncertezni. A trombitás ezen az estén pedig angolul, szlovákul és magyarul is Jó estét! kívánt a közönségnek, akik az utóbbinak örültek legjobban.

Boban Marković és bandája már a „bemelegítő” dallamokkal elnyerte a közönség szívét, de aki járt már koncertjükön, az pontosan tudja, ez mindig így történik. Előadásuk nem a felhőtlen boldogságról szól, inkább egyfajta sírva vigadás, amelyet a magyarok nagyon is jól értenek. Zenéjük olyan, mint maga az élet: egy szívhez szóló dal után, ami szinte könnyekig hatja az embert, nincs idő szomorkodni, mert megy minden tovább, a maga útján.