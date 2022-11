A koncert elején köszöntötték ifj. Reményi László csolnoki alpolgármestert és Pappné Komeiner Mártát, a Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. Nyitányként a „Graf Lamberg Marsch” című darab hangzott el, ami a zenekar vezetőjének és dobosának, Krajcsovics Istvánnak egyik kedvenc indulója. A műsorban polkák, indulók, keringők, énekes és szóló dallamok is szerepeltek, de Frank Sinatra: My way című szerzeménye és a The Beatles: Hey Jude című slágere sem hiányozhatott a koncertről. Az utolsó szám előtt az est háziasszonya, Török-Marlok Jessica bemutatta a zenekar tagjait. Krajcsovics István megköszönte Mandusitz Zsuzsannának, a művelődési ház igazgatójának, hogy felléphettek Csolnokon, majd virágot adott át neki és Török-Marlok Jessicának. A zenészek ráadásként a Schöne Serenade, illetve a Žala naša Anička polkákat játszották el a közönségnek.