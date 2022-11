Megdöbbenéssel fogadta a teljes magyar irodalmi élet Kabai Lóránt halálhírét. A költőt a családja, barátai és még rendőrség is kereste, miután eltűnt és napokig nem adott életjelet magáról. A költő testvére plakátokkal járta a fővárost, hátha valaki látta, de hiába, mert holtan találtak meg napokkal később. Az ismerősök szerint nem volt előjele tettének, napokkal eltűnése előtt is kedélyesen beszélgetett törzshelyén. Eltűnése után a testvére nyitva találta bátyja lakását, az asztalon ott voltak az iratai, a pénze, az összecsomagolt bőröndje, mert október 22-én Pozsonyba ment volna, ahová sose érkezett meg.

A Jász Attila főszerkesztő vezette Új Forrás című irodalmi folyóiratba is írt az író-költő, akinek legemlékezetesebb irodalmi akciója az volt, amikor sokáig Spiegelmann Laura álnéven is publikált és évekig nem sejtette senki, hogy ő van a női karakter mögött. A szerkesztőség most a Búcsú az Univerzumtól című Quimby-dallal emlékezik a rejtélyes körülmények között, mindössze 46 évesen elhunyt költőre, többek között a következő Kiss Tibi sorokkal:

„Most nézz az égre fel, megannyi csalfa jel.

Megnéztük közelről, mert mi sem hittük el.

Hogy ez csak ennyi vicc, a lenni észre venni.

Cseszd meg, kalandra fel!”