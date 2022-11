November 4-én este a Piarista Rendház dísztermében adott koncertet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zenekara.

Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá november 4-ét, emlékezve az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira, valamint a megtorlás áldozataira. A tatai dandárzenekar 2013 óta hagyományosan koncertet ad ezen a napon. Az eseményről a tata.hu számolt be.

- A november 4-i koncert hangulatában minden évben kapcsolódik a halottak napjához és Mindenszentek ünnepéhez is, így igyekszünk olyan repertoárt nyújtani, amely a közönséget megérintve segít emlékezni, befelé figyelni, megidézni nemcsak a történelem hőseit, hanem akár elhunyt szeretteiket is - Balázs Attila őrnagy, a zenekar karmestere.

A 2022-es koncerten megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Wittner Máriáról, 1956-os szabadságharcosról, aki számos alkalommal járt Tatán és több ízben is részt vett a helyi megemlékezéseken.

- Wittner Mária alakját a zenekar nagyon kedves emlékként őrzi, hiszen a tatai programok alkalmával személyesen is megismerhettük és mindig elismerően szólt az együttesünkről - tette hozzá a karmester. A koncerten többek között Erkel Ferenc, Hidas Frigyes, Bach, Mozart és Verdi dallamok hangzottak el a Piarista Rendház dísztermében.