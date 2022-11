A szemlélő számára egyfajta mono, pontosabban mondva monokróm világ jelenik meg Andráskó Péter új kiállításának képein. A 2006-os Chelsea College of Arts- festőszak-tanulmányi ösztöndíjasát arról kérdezte a 24 Óra tudósítója, hogy milyen út vezetett a Holdig, mely égitestet fogalmazta át művein. Andráskó Péter elmondta, hogy két évvel ezelőtt megvette élete első csillagásztávcsövét, melynek segítségével megtalálta az égbolton a Szaturnuszt és a Jupitert. Később egy nagyobb távcső megvásárlásával még jobb rálátása nyílt az égitestekre, mely tevékenységbe beleszeretett, olyannyira, hogy minden lehetséges estéjét ezzel tölti.

Ennek folyománya, hogy csillagászkodni kezdett, és belépett a Magyar Csillagász Egyesületbe, illetve részt vett a különféle csillagász tematikájú táborokban is. Az alkotó az interjúban azt is elmondta, hogy a fentiek után adta magát, hogy mivel ő festő, kompozíciókon ábrázolja az égitesteket, már csak azért is, mert a csillagászok alkalmaznak egy úgynevezett „rajzos észlelést”, amit ő a holdfelszínről általa készített fotók alapján immár festményekként valósított meg. A fotós segédanyagból készült Hold-sorozatból állt össze az új, immár Esztergomban látható kiállítás anyaga.

Az interjú második felében a Hold, mint közkedvelt, közismert költői, művészi témáról szólva a festő rámutatott: „Igyekeztem, hogy azt a látványt rajzoljam, fessem, amit látok. Általában csapongok és vastagon használom a festéket, meg sokszor átfestek, rámegyek újra, ez egy új kihívás, főleg azért, mert a csillagászat nagyon inspirál.”

A tárlat létrehozását támogató Eurohíd Alapítvány szintén megszólaltatta az 1981-es születésű és 2007-ben diplomázott képzőművészt a kiállításról szóló prospektusában: „A kiállítás modellje, égi kísérőnk, a Hold. A csillagászat színes és sokrétű világára épp rácsodálkozó művészként szembesültem amatőr csillagászok rajzos észleléseivel. Ezek az észlelések csodálatos „underground” műalkotások, melyek a csillagászat iránti mélyebben érdeklődőknek készülnek. Több száz éves múltra visszavezethető plein air oltárképei a tudománynak.”