Hajléktalanok - Az energiaválság és az intézmények fűtése kapcsán Vámos Miklós elmesélte, hogy korábban hosszabb időt töltött el az amerikai New Haven városban található Yale Egyetemen és többféle újságba, köztük a New Haven Registerbe is írt. Egyszer egy cikkben olvasta, hogy a városi könyvtárba beszoktak a hajléktalanok és a bőrözött kanapékon ülve melegednek és a hitelesség érdekében könyvet is kezükbe vesznek, hogy olvasónak álcázzák magukat. A jelenség kapcsán a cikkben megjegyezték, hogy az otthontalanok a kellemetlen szaguk, és az összepiszkolt illemhelyiségek miatt sok problémát okoznak és hogy a polgármestertől várnak segítséget. A városvezető elment a könyvtárba, felmérte a helyzetet, majd egy régi irodai helységet kialakított a hajléktalanok számára, ahol ágyakat és zuhanyzókat helyeztek el. Így a nehéz helyzetben lévőknek végre volt hol melegedniük.