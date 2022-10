Fodor Ágnes üdvözölte házigazdaként a vendégeket, majd Vakula Bence verses bevezetője után megköszönte a galéria korábbi vezetőjének, Varga Hortenziának a munkáját. Hozzátette: már készülnek a következő kiállításra is, amely advent időszakára esik. Gyermekrajzokkal és ünnepséggel készülnek. A jövőben is havonta adnak lehetőséget egy-egy kiállítónak a bemutatkozásra. Ugyanakkor a megnyitókon az intézmény tehetséges gyerekei is megvillanthatják tudásokat: versekkel, énekekkel és tánccal is készülnek majd.

Salamon Gyöngyi, a Környei Művelődési Ház igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a tárlatot. Kiemelte: szereti a szépet, a szép lelkű embereket, amilyenek az alkotások és maga a kiállító. A tehetséget azért kapta, hogy lelke szépségeit a vászon tükrözze vissza. Hat éve vette fel vele a kapcsolatot Sztancsik Zsuzsa, s nem sokkal később megnyitották első önálló kiállítását Környén, amely hatvannál is több alkotással várta az érdeklődőket.