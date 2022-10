A tavaly karácsonykor megjelent nagy sikerű, Szőny/A természet ösvényein könyv egy fejezete állt a középpontban, amelyben a Szőnyhöz kötődő természettudósokat mutatta be. Dr. Nagy Endre Afrika-vadászt, a Balatonedericsen lévő Afrika Múzeum alapítóját, Tölg István halbiológust, a magyar halászat kiemelkedő személyiségét és Janisch Miklóst, Magyarország első „hivatalos állami” kígyószakértőjét.

A szerző arról is beszámolt, kötetében a természet szeretetét és a helytörténetet igyekezett egybegyúrni. A könyvet Schmidt Egon ornitológus, Kossuth-díjas író 90. születésnapjára ajánlotta, aki a könyv ajánlóját is írta. Az előadás során más témák is szóba kerültek. Turi Zsolt szót ejtett a régi, múzeummal közös kiállításokról, könyvekről, majd első önálló könyvét is röviden bemutatta, amely Bittermann Béláról, a Magyar Királyi Pénzügyőrségi Múzeum alapítójáról szól.

A szerző születésétől Szőnyben él, gyermekkorától meghatározó a természet, a madarak iránti vonzalom. Figyelte a madarakat, ornitológus szeretett volna lenni, már akkor levelezett Schmidt Egon ornitológussal. Hatással volt rá, hogy édesapja, Turi Bálint postagalambokkal is foglalkozott, szép eredményeket ért el, Szőny bajnoka is volt. Nagybátyja, Turi Győző és felesége, Ari már kiskorától megszerettette vele a természetjárást, bebarangolták hazánk szép tájait.

Később Turi Zsolt a helytörténet-kutatás felé fordult, megismerkedett Számadó Emesével, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával. Első találkozásuk 2006-ban érdekes volt, hiszen Zsolt apósa, Móricz Lajos egy nagy méretű, feliratos római követ ajándékozott a múzeumnak. Kiderült, hogy Brigetio városának két amfiteátruma volt, és ez egyiknek ez volt az alapköve.

Azóta munkája mellett a Komáromi Klapka György Múzeum munkáját segíti. Számadó Emesével, a múzeum igazgatójával számos kiadványt készítettek, de kiállítások szervezésében szintén részt vett.