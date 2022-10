Egy tucat történelmi regény, novella írója érkezett Esztergomba, hogy részt vegyen a tavaly indult Írjunk történelmet! irodalmi sorozaton. A Balassa Bálint Múzeum, a Helischer József Városi Könyvtár és a Történelmi Regényírók Társasága által szervezett rendezvény első felében a résztvevők a Balassa Bálint Múzeumban találkoztak, hogy ott az intézmény több kiállításán ismerkedjenek a múlt tárgyi emlékeivel. A találkozót megelőzően az írók külön jelezhették, hogy melyik korszak érdekli őket és a muzeológusok, régészek annak megfelelően állítottak össze anyagot.

Ez alapján workshopot tartottak, ennek során a szerzők az előírásoknak megfelelően speciális kesztyűt kapnak, hogy azzal foghassák és vizsgálhassák meg az általuk megadott korból származó tárgyakat. A gyakorlati tapasztalat mellett a múzeum szakemberei külön felvilágosítást adtak az íróknak, az általuk választott kérdéses témákból. A workshopon egy korábban az íróknak kiadott feladatról is beszámoltak, melynek alkalmával felolvasták azokat a „százszavas írásokat”, mely novellák természetesen ugyancsak történelmi témájúak voltak. A műhelymunkát egy finom ebéd követte, majd délután a kapuk megnyitását követően a közönséggel találkoztak a regény, novellák szerzői. Ennek során dedikálások, személyes beszélgetések mentén ismerkedhetett meg egymással író és olvasó.

Az Írjunk történelmet! program egyik célja már az előző évben megtartott nyitóprogram óta megvalósult, miszerint az Esztergomban befogadott ismeret-, illetve háttéranyagok beépültek az azóta elkészült és kiadott regényekbe. A program egyik érdekessége, hogy annak egyik fő szervezője, a Történelmi Regényírók Társasága az ország minden pontjáról tudhat be magának tagokat. A szervezetben nem az egymással való vetélkedés a cél, hanem az összetartás és az egymás segítése, ami természetesen azt is jelenti, hogy elolvassák egymás regényeit és szakmai beszélgetéseket, eszmecserét tartanak, árulta el a találkozó kapcsán Schmöltz Margit, történelmi regények írója, egyben a Helischer József Városi Könyvtár igazgatója. Hozzátette: a társaság tagjai az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is szerepeltek. A Balassa Múzeumnak szintén jót tesz ez a program, mert mint kiderült, az írók az ott szerzett inspirációkat, ihletet beépítik műveikbe, és jó hírét viszik az esztergomi intézménynek, melynek hozadéka, hogy a regény olvasói ellátogatnak a múzeumba.