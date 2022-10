Az ünnepség a magyarországi németek himnuszának eléneklésével kezdődött. Ezután köszöntötték a meghívott vendégeket, köztük Ritter Imrét, az Országgyűlés német nemzetiségi ország­gyűlési képviselőjét, Kolonics Péternét, Csolnok polgármesterét, Waldmannné Baudentisztl Évát, a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzatának elnökét, illetve Szax Lászlót, a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A rendezvényen Rittlingné Putz Éva kórusvezető felidézte az első 10 év emlékeit. Elhangzott, hogy Mayer Istvánné, az énekkar alapítója 2002 tavaszán Wagenhoffer János egykori csolnoki némettanár halálának tizedik évfordulójára szervezett emlékműsorra összeverbuválta korábbi énekkaros diákjait, kollégáit és közösen felelevenítették a régen tanult dalokat.

Mayer Istvánné is felidézte az emlékeit

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

– A siker nyomán megszületett a fejében a már korábban is érlelt gondolat, hogy nem lenne szabad veszni hagyni ezt a sok csodálatos énekhangot. Így ősszel újra meginvitálta a szereplőket egy közös éneklésre, akiknek egy része el is fogadta azt, valamint a kábeltévében is tagfelvételt hirdetett – mondta el Rittlingné Putz Éva.

Mayer Istvánné tíz éven át vezette a kórust, ez alatt az idő alatt rendszeresen részt vettek a helyi rendezvényeken, egyházi ünnepeken, szerepeltek számtalan megyei és országos programon. Jártak németországi testvértelepüléseken, 2010-ben mutatkozhattak be először az európai népi kultúra legjelentősebb fesztiválján, az Europeade-en, melyet abban az esztendőben az olaszországi Bolzanóban rendeztek meg.

Wagenhoffer Jánosról is megemlékeztek

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

– Teri néni vezetése alatt a kórus háromszor vett részt országos minősítésen, ahol már első alkalommal, 2004-ben arany, majd 2007-ben dicséretes arany és utolsó alkalommal, 2010-ben kitüntetéses arany minősítést kaptunk. Szintén ebben az évben Ajkán, az országos gálán népdalfeldolgozás kategóriában elnyertük a fesztiváldíjat. Teri néni pedig a Josef Gungl-díjat is átvehette. Az első években harmonikakíséret is volt a dalokhoz, 2006-ig Hering Zoltán, majd 2011-ig Holl József személyében, mely nagyban segítette a munkánkat – emlékezett vissza.

Rittlingné Putz Éva a kórus nevében megköszönte Mayer Istvánné munkáját, akit színpadra is szólított. Az alapító méltatta a tagokat, hiszen elévülhetetlen érdemeket szereztek a csolnoki német nemzetiségi hagyományok megőrzésében. Végül átvehette annak a CD-lemeznek egy példányát, melyet idén nyáron a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően készíthettek el, melynek egy-egy darabját valamennyi meghívott vendégnek átadták.

Ezután következett a műsor: az első, lírai blokkot éppen egy olyan szerzeménnyel nyitották meg, ami Wagenhoffer János kedvenc dala volt, és melyet még ő tanított meg a diákjainak. A rendezvény későbbi szakaszában a meghívott vendégcsoportok, vagyis a csolnoki nyugdíjasklub kórusa, a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat Vegyeskórusa, a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus, illetve a Törökbálinti Hagyományőrző Svábkórus is fellépett. Az egyes blokkok között és a műsort követően pedig a Leányvári Sramli zenélt a közönségnek.

Van olyan hónap, hogy szinte minden hétvégén fellépnek valahol

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A program a Wagenhoffer kórus második – vidám – blokkjával ért véget, melynek első két dala a legrégebbi, csolnoki dalok közül származott. Ezt megelőzően az egyik kórustag, Mayer Mónika első Euro­peade-en szerzett élményeit osztotta meg a közönséggel. Igazi remekmű volt az írás, mely a helyszínre, Gothába repítette a hallgatóságot az időnként vidám, néha megható visszaemlékezés keretében. A jubileumon a meghívott vendégek is felköszöntötték az ünnepelteket. Szax László méltatta a tagokat, Ritter Imre parlamenti kitüntetést adott át a kórusnak, Kolonics Péterné tortával is meglepte az énekkart, így vált teljessé a huszadik születésnap.

Wagenhoffer János - Rittlingné Putz Éva a jubileumi rendezvényen azt is elmesélte a jelenlévőknek, hogy éppen ötödik osztályos volt, amikor 1972-ben osztályuk diákjaiból megalapította az első német nemzetiségi kórust a csolnoki általános iskolában. Az említett osztály 1976-ig volt tagja az intézményi énekkarnak, majd 1979-től egy mostani tagtársuk, Rittling Gyöngyi osztálya folytatta a munkát. A tanulók akkoriban a Wagenhoffer János által tanított és közösen gyűjtött dalokat adták elő a különböző rendezvényeken, a tanulóknak pedig megannyi közös sikerben lehetett részük. 1981-től Mayer Istvánné vette át az iskolai kórus vezetését. Az ünnepségen az is elhangzott, hogy 2002-ben, mikor nevet kellett keresnie a társaságnak, akkor éppen Mayer Istvánné vetette fel, hogy Wagenhoffer Jánosról nevezzék el az új csolnoki női kórust. Rittlingné Putz Éva szerint az egykori pedagógus többszörösen is kiérdemelte azt, hogy az énekkar az ő nevét viselje, hiszen pedagógusi munkássága mellett a helyi német dalok gyűjtésében és továbbadásában is je­leskedett, egy szóval sokat tett a csolnoki német nemzetiségi hagyományok megőrzéséért. A rendezvény ideje alatt a művelődési ház előterében egy kis asztalra kihelyezték az egykori pedagógus fényképét, illetve egy mécsest is meg­gyújtottak.

Rittlingné Putz Évával az elmúlt tíz év emlékezetes eseményeiről is beszélgettünk. Elmondta, hogy az utolsó tíz évben ismét háromszor vettek részt országos minősítésen, a 2013-as, a 2016-os és a 2019-es években, és mindhárom alkalommal kitüntetéses arany oklevelet vehettek át. Valamint folytatódott az Europeade-ek sora, Bolzano után 2012-ben az olaszországi Padovában, majd 2013-ban a németországi Gothában is szerepeltek az Europeade-en. 2015-ben pedig a svédországi Helsingborg, végül 2018-ban a portugáliai Viseu következett. Ha lehetőségük lesz rá, akkor a jövőben is szeretnének részt venni a nemzetközi fesztiválon.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

A dalok kapcsán megtudtuk, hogy helyben, illetve a környéken gyűjtött német nemzetiségi énekeket hallhatunk tőlük a fellépéseken, és igyekeznek az eredeti, Csolnokon is használt dialektus szerint elénekelni őket. 2020-ban még Rittlingné Putz Éva finanszírozásában jelent meg az első lemezük, amelyen az első tíz év legfontosabb szerzeményei kaptak helyet, a rögzítésben Tafferner József és Hampl János voltak a segítségükre. Az idén kiadott album pedig a második tíz évet öleli fel.

Fotós: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Véleménye szerint a kórus sikere abban is rejlik, hogy a tagok összetartóak, vidámak, baráti viszonyt ápolnak, a hétfői próbák mellett sok időt töltenek el közösen, csapatépítő utakon is részt szoktak venni. Szívvel-lélekkel őrzik a hagyományokat, az éneklés számukra igazi életstílussá vált. A kórusvezető méltatta Hárs Gyulánét, aki törzstagként sokat segít a kapcsolattartásban, szervezésben, de egytől egyig mindenkire lehet számítani.

Igyekeznek eleget tenni a meghívásoknak, vannak olyan hónapok, amikor szinte minden hétvégén fellépnek, néha egy héten kétszer is. Idén legközelebb az első adventi hétvégén hallhatjuk a kórust, ugyanis a hagyományoknak megfelelően Csolnokon az egyik vasárnapi műsort mindig ők adják. A jubileum újabb lendületet adhat nekik a jövőre nézve, és remélik, hogy még sokáig énekelhetnek együtt.