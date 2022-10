A látványos táncokat bemutató, gyönyörű viseleteket felvonultató seregszemle ezúttal is sok meglepetést ígér. Az Agora színpadán egész nap szebbnél szebb koreográfiákat mutatnak be hazánk kimagasló teljesítményt nyújtó együttesei, akiknek a produkcióit neves zsűri értékeli. A rendezvény nyitott, és díjtalanul látogatható. Már a versenyprogram is, amely november 5-én, szombaton 13 órakor kezdődik. Közreműködik a házigazda Bányász, a Bem, a Garabonciás, az Ijfú Jászság, a Liget, a Regős, a Válaszút, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes mellett a Corvinus Közgáz, az ELTE SEK Szökős, a Rába Néptáncegyüttes, s a SOuLARt Társulat és a Tomory Gábor Néptánciskola. A bemutatók után 19 órakor kezdődik a díjátadó és a gálaműsor a Duna Művészegyüttessel, majd 21 órától táncház zárja a programot a Dobroda zenekarral.