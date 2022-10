Olaszországban is sikeres

Mária Lišková nemcsak két tucat kompozíciójával készült Esztergomba, de rövid alkotói biográfiáját is elhozta magával, hogy azt kifüggessze a Tár-Lak Szalonban. Az október 20-áig látogatható kiállítás főszereplője ebben bevallja, hogy az olaj- és akriltechnika mellett nagy kedvence az úgynevezett paverpol is, illetve hangsúlyozza, hogy számára a természet a legnagyobb inspiráló erő. A vágsellyei alkotó több művészeti közösségnek is tagja, így többek között a Nyitrai Művészeti Klubnak. Azon szerencsések közé tartozik, aki nemcsak itthon, de külföldön is kiállíthatott, így például Olaszországban több alkalommal. Díjait, elismeréseit sem csak Szlovákiában söpörte be, hanem olaszországi szereplései nyomán, egyebek mellett Rómában, Velencében, illetve Szlovákiában Besztercebányán, valamint lakóhelyén, Vágsellyén is.