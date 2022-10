A megjelenteket Takács Tímea, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte, aki Markó Iván, Kossuth-díjas magyar táncművész, koreográfus értékes gondolatait tolmácsolta a közönségnek. Beszédében kiemelte, ha csak azt nézzük, hogy ki milyen jól forog, táncol a színpadon, az kevés. A történet nem erről szól, hanem a gondolatról, az érzelemről, az emberről, a hitelességről, az igazságról. Az életről szól. Ha ez átjön a színpadról, az az ünnep.

Zajácz Edina táncpedagógus, színházi próbavezető, nemzetközi pontozóbíró, a Cirillek művészeti vezetője töretlen lelkesedéssel, mosolyogva készítette fel a csaknem 200 fellépőt, a három évesektől a seniorokig. Szakmai tudását mi sem bizonyítja jobban, mint az elért eredmények. Összefoglalójában elhangzott: az idén is számos versenyen vettek, vesznek részt. Az Európa Bajnokságon 43 versenydíjat nyertek, melyekből 35 arany-, 5 ezüst-, 3 bronzérem volt a produktum. Ezen felül különböző rendezvényeken 28 alkalommal kaptak fellépési lehetőséget.

A táncpedagógus vallja, hogy eredmény csak úgy születhet, ha a táncosok szabadidejüket nem kímélve eljárnak a próbákra. Ennek a gyümölcse volt a gálán bemutatott fergeteges produkció. Az előadott modern és latin táncokat, az ötletes koreográfiákra épülő show és akrobatikus elemeket, valamint a látványos mazsorett bemutatót vastapssal jutalmazta a közönség. A fináléban az elmúlt évek rendezvényein készült fotókat vetítették a színpadra, majd a fellépő táncosok szaloncukor esője zárta a remek hangulatú programot.

A Cirill Táncstúdió a tehetséggondozás terén is jelentős lépéseket tett. Az első Cirill-ösztöndíjas Németh Emília lett, akinek egy éven keresztül minden tánccal kapcsolatos költségét a stúdió átvállalta. A táncos elhivatottsága, alázata, tisztelete, kitartása és nem utolsósorban a példamutató hozzáállása segített a döntésben. Az idén is ő kapta a díjat, továbbá Balló Jázmin, akinek szintén szorgalommal és tehetséggel párosul a tehetsége. Zajácz Edina szerint az idei évben is nagyon jó helyre került a támogatás. Mint mondta, sosem tétlenkednek, csapatban és szóló koreográfiában is méltán lehet büszke a táncosok elért eredményeire.