A három fent említett darabról és egy a BMSZ által szervezett drámatáborról Kaj Ádám igazgató elmondta: az október 13-án bemutatott A Don Quijote-szindróma című monodráma Vörös István műve, mely idén februárban született a Déryné Színház égisze alatt, ezét koprodukciónak is mondható.

A Szép magyar komédiát csütörtökön láthatta a publikum Esztergomban. Itt is Széplaki Géza a főszereplő, aki nem más, mint Balassa Bálint. Kaj Ádám kiemelte, hogy ezzel a művel az esztergomi Balassa-kultuszt kívánják erősíteni, illetve ezzel az előadással is – tiszteletben tartva az eredeti reneszánsz-korabeli szöveget Szemes Péter dramaturgja alapján – mai magyar irodalmi nyelven megpróbálják közelebb hozni a fiatalokhoz az Esztergomban elhunyt költő, vitézt.

A prózai súly megtartásával, de a jelenkorra való tolmácsolásként Balassát így, mint a bulvár által is felkapott, egyfajta reneszánsz rocksztárt mutatják be a BMSZ művészei. A társulat 2019 óta tart Szovátán drámatáborokat. A Rengeteg néven futó évenként megtartott esemény gyümölcseként színházfesztivál is született. Az eseményekre nagy létszámban érkeznek diákok, nagy volt eddig mindig az érdeklődés, így például a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum és a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceum diákjai is részt vettek azokban. Velük hozták létre Kaj Ádámék Michal Walczak kortárs lengyel drámaíró Homokozó című darabjának előadását, melyet az esztergomi közönség pénteken láthat.

A játszótéri keretbe ágyazott történet alapszituációja egyszerű: egy kislány és egy kisfiú összeismerkednek egy varsói lakótelep homokozójában. Később szimbolikus lesz minden a műben, hiszen egy idő múlva már a férfi-nő kapcsolatokról szól az előadás. Az előadás szerkezetének, dramaturgiájának köszönhetően egy idő múlva már nem lehet eldönteni, hogy egy adott pillanatban két ötéves vagy két huszonöt éves vagy két ötvenöt éves embert látunk, mert alapvetően a darab a férfi-nő kapcsolat dinamikáját vizsgálja és mutatja be. Az előadást a városi művelődési házban láthatja a publikum.