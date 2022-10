A közelmúltban jött ki a Cobra Kai sorozat ötödik évada a Netflixre, és valljuk be, az egykori Karate Kölyök-franchise még mindig működik. Ez egyrészt köszönhető a nosztalgiahullámnak, ami elérte a filmvilágot.

Gondoljunk csak a Feláldozhatók-szériára, ami a nyolcvanas-kilencvenes évek akciósztárjait hozta vissza, vagy a legújabb Az-adaptációra, vagy az ebből is táplálkozó, szintén streamingszolgáltatós Stranger Thingsre is, ami egész konkrétan játszódik a nyolcvanas években. Szeretünk tehát nosztalgiázni, az biztos, és a Cobra Kai tökéletesen kiszolgálja ezt. Méghozzá több dimenzióban.

Egyrészt a zenékkel, másrészt magukkal a szereplőkkel. A lehető legtöbb szereplőt visszahozták az eredeti filmekből, bár Miyagit sajnos csak a régi felvételek segítségével, és emlékét megidézve, alakítója, Pat Morita ugyanis 2005-ben elhunyt.

Ugyanakkor itt van a két főellenségből szövetségesség váló Daniel és Johnny (Ralph Macchio, William Zabka), a két egykori (és ma is) főgonosz, a Cobra Kai erőszakos dojóval hírhedté vált Kreese és Silver (Martin Kove, Thomas Ian Griffith), de felbukkantak már a szériában a korábbi női (vagy inkább lány) szereplők is.

Az ötödik évad két nagy visszatérője pedig az egykori japán rosszfiú, Chozen (Yuji Okumoto) és a legördögibb karate-ellenfél, Mike Barnes (Sean Kanan). A kémia is tökéletesen működik a régiek között, de az új, fiatal karakterek is hozzák a kötelezőt.

Természetesen mindegyik felnőtt szereplő megküzd a maga 34-38 évével, ami elmúlt az eredeti filmek óta, és valljuk be, ez jött tett ennek a tinidrámának álcázott nosztalgiahullámnak. A korábbi fekete-fehér felállás a jó és a rossz harcáról sokkal árnyaltabb lett: a jók sem hibátlanok és a rosszak sem mind rosszak. Külön színfolt nézni például, ahogy Johnny a modern világ kihívásaival küzd meg, de Daniel is egészen más apa- és férjszerepben, mint csetlő-botló tiniként. Az pedig, hogy mindeközben a gonoszok Karate Kölyök előtti múltját is megismerjük, és újabb szálakat, ajtókat is nyitnak előttünk, további bónuszpontokat jelent.

A készítők jó érzékkel tágították téren és időn át a Karate Kölyök-univerzumot. Hogy stílszerűek legyünk, Miyagi san példamondatát is idézhetnénk: ha a (bonsai) fa gyökere erős, meg tud gyógyulni és újra növekedni.