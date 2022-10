Az alkotó hiányában Szűcs Péter bróker, utazó és fotós beszélt Dóka Béla Studio Panindigan című fotókiállításáról az esztergomi Duna Múzeum Európai Közép Galériájában. Az október 14-ei megnyitón többek között elhangzott, hogy az alkotó a Fülöp-szigetek Panindigan nevű szigetén töltött egy huzamosabb időt, ahol a helyiekről készített életüket, karakterüket bemutató portrékat.

A felvételeken fülöp-szigeteki emberek szerepelnek

Fotós: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Szűcs Péter elárulta, hogy a sziget neve, a Panindigan magyarul „meggyőződéssel cselekedni”-t jelenti, ami ugyancsak tükröződik Dóka Béla fotográfus mostani sorozatán, illetve azokon a fülöp-szigeteki embereken, akik a felvételeken szerepelnek. A méltatásból az is kiderült, hogy ezeknek a „munkás portréknak” többek között az is az erényük, hogy olyan emberekről készültek, akiket nemigazán tüntet ki művész a figyelmével. Szűcs Péter azt is elárulta, hogy a fotók egy-egy műszak után készültek, amikor a nők és férfiak már megfáradtan indultak haza a munkából. A Studio Panindigan című fotókiállítás november 21-éig várja az érdeklődőket.