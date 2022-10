– Szülővárosa, Tata díszpolgára. Bujkál ehhez kapcsolódóan valamiféle megfelelési kényszer?

– Miért bujkálna? Sokkal tartozom a szülővárosomnak, és több évtizede azon vagyok, hogy ebből minél többet vissza tudjak adni. Itt nőttem fel, itt jártam iskolákba, még itt éltem, amikor az első verseim megjelentek a tatabányai Új Forrásban. Az első könyvem megjelenése, 1985 óta nem volt olyan év, amikor ne hívtak volna legalább egyszer könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra, kulturális eseményre. És a gyökerek szüleim és nagyszüleim halála óta sem lazultak, sőt. A tájat, az épületeket, utcákat, az emberek arcát magamban hordozom, és ez már nem is fog változni, amíg élek. Egyik alapmunkám, a Deodatus – a férfi és egy város tört.én.elme, ennek az érzelmi és szellemi kötődésnek, a valahová tartozásnak a szépirodalmi dokumentuma. Az elmúlt két év minden hónapjában volt/van jelenésem a városban. Másfél évig Zene és szöveg címmel előadásokat, beszélgetéseket tartottunk Tatán.

Mindig más zenészbarátokat vittem magammal, csak a példa kedvéért Sziámi, Gerendás mellett olyan új zenekarok frontembereit, szövegíróit, mint a Lóci játszik, a Blahalouisiana, a Ricsárdgír, a Csaknekedkislány zenekarok. Alighogy véget ért, elindult a Tatai Kanapé zenés beszélgetőest-sorozatom.

Az országosan ismert Szekeres Adrien, Hevesi Tamás, Takács Nikolasz vagy Csuja Imre mellett mindig a régióhoz, városhoz kötődő tehetséget, ismert embert szólítok színpadra. Legutóbb Kamocsay Ákos borász volt a vendégem. Win-win helyzet volt, mindenki jól járt. Mi meghívtuk őt beszélgetni, ő utána meghívta a közönséget egy-egy pohár borra. Több, mint kétszázan voltak, el is fogyott a bor! Év végéig folytatjuk, Sasvári Sándor, Tolcsvay László és Karácsony János neve garancia. Év végéig folytatjuk, Sasvári Sándor, Tolcsvay László és Karácsony János neve garancia a teltházra.

– A könyvei közül több megjelent külföldön is. Melyek kiadására a legbüszkébb?

– Picassótól egyszer megkérdezték, melyik a kedvenc saját festménye. Azt válaszolta, a következő. Így vagyok ezzel magam is. A következő, idegen nyelven megjelenő könyvem címe: Pahali Fulani Budapest. Ez szuahéli nyelven azt jelenti: Valahol messze Budapest. A Kiptrech Nemzetközi Fesztiválon mutatják be októberben, Kenya fővárosában. Kétnyelvű lesz, angol-szuahéli, mert a Kanadában megjelent és az Amazon jóvoltából világszerte megvásárolható angol nyelvű könyvem alapján készült. Izgatottan várom az utazást. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen eddig több mint 20 nyelvre fordították a verseimet, és önálló könyvem jelent meg az angol mellett spanyol, francia, német, norvég, albán, török, román, szerb, héber, mandarin és hindi nyelven. Ez nem csak az én személyes sikerem, hanem a magyar irodalomé is.