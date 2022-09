Egy markáns alkotói út - Verebics Katalin 1999-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán indult, majd 2015-ben elvégezte a Képzőművész-Tanár Mesterképzési Szakot. Az Esztergomban most nyílt kiállításához illesztett ars poeticat is tartalmazó biográfiájában azt írta: „A képzőművészeti tevékenységen túl művészettörténeti előadásokat tartottam magyar és angol nyelven. Vezettem workshopokat és művésztelepet minden korosztálynak, Magyarországon és külföldön.” Ugyancsak ebben a szövegben olvasható alkotói munkásságának technikájára vonatkozó része is: „Gyakran dolgozom olajjal, de talán még nagyobb szabadságot jelent az, ha a kollázs technikáját alkalmazom, illetve a klasszikus grafika technikái közül a számomra legkedveltebbeket, a hidegtűt és a monotípiát. Naplószerűen festem ki és rajzolom a bennem zajló történéseket. A figuratív megfogalmazás érdekel leginkább.”