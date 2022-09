Wéber Anikó neve már ismerősen cseng olvasóknak és színházba járóknak egyaránt. Több kötete jelent meg az elmúlt években, amelyek középpontjában a különlegességgel, valamilyen nehézséggel élők állnak, akiket társaik kiközösítenek valamilyen tulajdonságuk miatt. Nagy sikerrel játsszák színházban első regényét, Az osztály vesztesét. Legutóbbi műve, A gondolatolvasó a jó tanulókról szól.

Életút, könyvek, sikerek - Wéber Anikó 1988-ban született Tatabányán. A tatabányai Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott magyartanár és filozófiatanár szakon. Családjával jelenleg Budapesten él. Pedagógusként dolgozott, majd újságíróként oktatási és kulturális témákban publikált több magazinban és online portálon. Első regénye 2016-ban jelent meg a Pagony Kiadónál Az osztály vesztese címmel, amit Margó-díjra és Év Gyerekkönyve Díjra is jelöltek. Azóta húsz gyermek- és ifjúsági könyve született. Regényeiben a gyerekeket és szüleiket érintő nehézségekre, az iskolai életre fókuszál. 2020-ban megkapta a HUBBY (Magyar Gyerekkönyv Fórum) Szerzői díját az elmúlt években kiemelkedő írói tevékenységéért.

– Ez az első iskolai történetem, amiben a jó tanulókról írtam, mert nekik sem könnyű. Sok osztálytársuk és tanáruk hiszi, hogy nekik minden az ölükbe hullik, és sosem kaphatnak rossz jegyet. Holott a jó tanulóknak is vannak problémáik. Örökké jónak lenni, minden elvárásnak megfelelni nagyon nehéz és stresszes. Sok osztályban épp ők lesznek a piszkálódások céltáblái, a társaik „strébernek”, „unalmasnak” csúfolják őket, és irigykednek rájuk – mesél könyvéről a szerző.

A gondolatolvasó című regényben az iskola büszkeségeit támadás éri. Vajon ki áll a furcsa piszkálódások hátterében? Erre keresi a választ az írónő.

Az iskolai kalandok és veszélyes helyzetek közben az is kiderül, milyen érzés a diáknak felelni és hibázni az osztály előtt, veszíteni egy versenyen. Láthatóvá válik, hogy bizonyos jó tanulók mennyit dolgoznak és küzdenek az ötösért és az elismerésért, és milyen veszélyei lehetnek az állandó iskolai versenyeztetésnek.

– A gondolatolvasó című regényem azokról a diákokról szól, akik az osztályzatok és iskolai versenyek hálójában keresik, kik is ők és miért is lehet szeretni őket. Mert a szeretet valójában nem egy osztályzattól függ. A gyerekek mégis sokszor félnek, hogy ha nem elég jó tanulók, már nem is szerethetők annyira. Pedig ez nem így van. Minden diák különleges és tehetséges valamiben! Nem egy osztályzat határozza meg, hogy kik ők a világban – vallja a szerző, aki tanárként tapasztalta, milyen sokféle okból piszkálhatják a diákokat a társaik, majd hozzátette: a legtöbbünknek vannak rossz emlékei egy-egy iskolai piszkálódásról, csúfolásról, bántalmazásról.

-Ettől nem védenek meg minket sem az osztályzatok, sem a sikerek. Az ötös tanulónak ugyanúgy fáj az iskolai bántalmazás, mint a kettesnek. Ebben mind egyformák vagyunk. Az új könyvemben a jó tanulók szemszögéből mutatom be az iskolai bántalmazást, az iskolai élet nehézségeit.