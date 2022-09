Az élet szent című tárlat különleges helyszínen, a Bottyán János utcai ferences templomban tekinthető meg. A kiállításnak többféle vetülete, eleme van, melyek külön-külön is megállják a helyüket.

A Magyarországon nemrég módosult abortusztörvény kapcsán újra a közfigyelem fókuszába került családtervezés, abortusz témák keresztény megközelítése látható ezen a kiállításon. A komplex gyűjtemény leginkább arról tanúskodik, hogy ne a fogantatás után kelljen a nem kívánt terhességgel foglalkozni, hanem felvilágosítással, hitéleti megalapozottsággal való hozzáállással és egészségmegtartó fogamzásgátlással élni.

A ferences templom oldalhajóinál berendezett kollekció egyik legszuggesztívebb eleme Martin Hudáćek szlovák szobrászművész alkotása, A meg nem született gyermek című szobor. A vándorkiállítás ezen darabját a templom előterébe helyezték el, oda, ahová a látogató először belép, így rögtön a fájdalmában arcát eltakaró, összegörnyedt édesanya és halvány áttűnésben megjelenő gyermekének együttese látható. A szobor mellett több leírás között két brossúra is található.

Az élet szent című kiállítás szeptember 25-éig várja a látogatókat a ferences templomban

Fotós: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Mindegyikben a Krisztus tanításával összhangban lévő, úgynevezett Billings-féle ovulációs családtervezési módszert lehet olvasni, mely fizikai és gyógyszer eszközök nélküli fogamzásgátlásról szólnak. Itt olvasható az is, hogy Magyarországon is működik a Billings Központ, mely a fenti módszert propagálja és tanítja az érdeklődőknek. Az intézmény különféle szobor és eszközinstallációk mellett egy-egy roll up-on többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy az általuk ajánlott – korábban naptármódszernek hívott – segítség alkalmas a gyermekáldás elérésére, a fogamzás elkerülésére és a női egészségi állapot nyomonkövetésére. Itt jelzik, hogy szakintézményeik az internetes megtalálhatók a billings.hu és a szentjanka.hu oldalakon is.

Az 1923-ban született és 1962-ben elhunyt Szent Janka alakja, a róla megfogalmazott kortárs és későbbi egyházi írók szövegei is itt olvashatók. A kiállítás folytatásában hat különböző állomáson a szent életének és magzatmentő munkásságának különböző részletei, állomásai láthatók. Ezekhez illesztették az egyház által korábban és jelenleg is megfogalmazott elveket és gyakorlati, hitéleti alapvetéseket. Az orvos hivatású édesanyát II. János Pál pápa 1994-ben boldoggá, majd 2004-ben szentté avatta, mert elutasította az abortuszt, ami szükséges lett volna élete megmentéséhez.