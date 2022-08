A Tatabányai Bányász Táncegyüttes tagjai közösségi oldalukon tucatnyi fényképet posztoltak a termei vendégszereplésről. Emmer Róbert, a táncegyüttes elnöke elmondta: 30 fős delegáció utazott ki Olaszországba, a toszkánai régió meseszép településére. Montecatini Terme 2021 óta az Európa nagy fürdővárosai világörökségi helyszín része. Legnagyobb termálfürdőjét I. Lipót, Toszkána nagyhercege, a II. Lipót néven magyar király, Mária Terézia fia építtette.

Fellépésekre készülnek - A táncegyüttest a hazai közönség legközelebb augusztus 20-án láthatja a Megyeháza téren. Kora délután lépnek majd színpadra. Szeptember 3-ára, szombatra a Bányásznapra is önálló műsorral készülnek. Október végére ismét kaptak egy külföldi meghívást: Marokkóban egy fesztiválra hívták meg a Bányász Táncegyüttes tagjait. Ezt követően november 5-én szervezik meg az Agora Koreográfus Versenyt a megyeközpont legnagyobb közművelődési intézményében, s várhatóan november közepén lesz a Déva Gála is.

– Öt napot töltöttünk el a napsütötte Toszkána csodás fürdővárosában, ahol már hagyománya van a nemzetközi folklór fesztiválnak. Összeállítással készültünk. Táncosaink részt vettek a felvonuláson majd a gálaműsorban is szerepeltek. A Blue Diamond Folklor Festivals már nagy múlttal rendelkezik. Az idén kilenc ország tizenhat csoportjának tapsolhatott a lelkes közönség – mondta Emmer Róbert.

A gálaműsorban is közreműködtek a fiatalok

Forrás: Bányász Táncegyüttes

Megújul az együttes - Szeptemberben új évadot kezdünk, s ilyenkor megújul mindig a táncegyüttesünk – mondta Emmer Róbert, az együttes igazgatója. - Az utánpótlás csapatból a legjobbak és legtehetségesebbek felkerülnek a Bányász Táncegyüttesbe. Ez az idén várhatóan hat-nyolc fiatalt érint majd. Emellett a tervek szerint újra indul a Bányász Kamara Együttes is, amely kiváló koreográfiákkal örvendezteti meg a közönséget, s több helyszínen működik az iskola, ahol csaknem kétszáz ifjú sajátíthatja el a tánclépéseket.

– A seregszemlén színpompás ruhákban vonultak fel a résztvevők, akik Európán kívüli helyszínekről is érkeztek. A magyar táncok a technikailag nehezebbek közé tartoznak. A nézők nagyon élvezték táncosaink virtuóz előadását. A lendület, a zene, a ritmus magával ragadta a közönséget. A felvonulás mellett a gálaműsorban is láthatták a magyarokat. Nagy tapsot kaptak. A fellépéseken túl a csoportnak volt lehetősége a környéket is megtekinteni. Ellátogattak Firenzébe, Pizzara és a helybéli városka nevezetességeit is megtekintették – számolt be a csoport élményeiről Emmer Róbert.