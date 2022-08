A Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Egyesület nemrégiben megválasztott új vezetőségi tagjai ezúttal is változatos programokra, kihívásokra invitálták mindazokat, akik szeretnek fotózni. Bármivel, hiszen manapság már a kiváló fényképezőgépeken túl, a legmodernebb mobiltelefon-készülékekkel is remek fotók készíthetők.

A július utolsó hétében megszervezett programon természetesen részt vett az alapító, a 24 Óra és a Kemma.hu munkatársa, Dallos István is, és érkeztek a megyehatárokon túlról is fotósok, még Várpalotáról is. Amatőröket és profikat egyaránt vártak a szervezők. Mint, ahogy a korábbi években is. Különleges helyekre, környezetbe invitálták a résztvevőket, hogy aztán mindenki elkészíthesse a maga számára legoptimálisabb képet, s az a későbbiek során akár megjelenhessen majd egy-egy kiállításon is.

Az idei tábor központi gondolata a „kitekintés” volt. Az alkotók a különböző programok során a következő kérdésekre keresték a választ a fotóművészet eszközével: honnan lehet egyáltalán kitekinteni? Mire látunk rá? Mit veszünk észre? Mit lehet és tudunk kiemelni? A hét nap programjai során ezekre a kérdésekre különleges helyszínek bejárásával, egyedi fotós workshopok keretében keresték a választ.

Például a tavaly bezárt felsőgallai bányaipari technikum mesélt a tábor lakóinak a múltról. Felkeresték az egy hét alatt Fellner Jakab nevéhez köthető tatai épületeket, portré- és tájfotózás is volt. Ellátogattak a komáromi Csillagerődbe, lovardába, és indiai táncosokról is készítettek sorozatokat. A záró összejövetelt, ahol az elkészült fotók mellett az élményeket is felelevenítették a táborlakók, a Bánhidai Alkotó Házban tartották. A programot számtalan helyi szervezet, magánszemély támogatta.

Már kiállításokra készülnek

Edelmayer Zsolt, az egyesület vezetője elmondta: alkalmanként a legtöbb résztvevő huszonhárom volt, és összességében a programokon kétszáznál is többen vettek részt. Külső tagok közül voltak, akik ezen az eseményen kérték felvételüket az egyesületbe.

– A kitekintés ez esetben nemcsak múltra, az ipari műemlékekre vonatkozott, hanem Tatabányán kívüli helyszínekre is. A megye több pontjára is ellátogattunk – részletezte.

Legközelebb ősszel találkozhatunk a táborban készített alkotásokkal. A Fellner Jakab nyomban című napról a tatai múzeumban szerveznek egy tárlatot. Bemutatnak majd egy válogatást az egész képanyagból az Agorában is.

– Célunk, hogy minden hónapban szervezzünk találkozót. Legközelebb szeptemberben Almásfűzitőre megyünk – tette hozzá.