– Szeretünk rögtönözni, ez az egyik legfontosabb erényünk. Végre van egy olyan zenésztársam, aki nem a sablonok és a megírt minták alapján dolgozik. Hiszen Vonka Viktor olykor gondol egyet, hirtelen a megbeszélteket felrúgva már teljesen máshol jár, az ember pedig igyekszik alkalmazkodni hozzá – jegyezte meg közös projektjük kapcsán Horváth Zoltán, aki általános iskolai volt osztálytársával közösen indította el a Hangemberek nevű kísérletet.

A duó egyaránt szól kamaszoknak, zenél táborokban, és kapnak felkérést kiállítás megnyitókra. Fő ismérvük, hogy nem ragaszkodnak teljesen az előre összeállított műsorlistához. Reagálnak a közönség apró rezdüléseire is, a műsoruk humoros és játékos egyben.

Tény, hogy a közös hangot mindig megtalálják a kamaszokkal. Az esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola “Fuss, hogy ne legyen akadály!” elnevezésű rendezvényén a gyermekek például negyven dalból álló listáról kérhettek dalokat, a produkciót pedig hangszerbemutatóval is megspékelték.

– Nagy a merítési lehetőség, hiszen több mint ezer dallam van bent idebent, Zoli pedig bármit lekövet ütőhangszeren – mutatott a koponyájára Vonka Viktor, aki 19 éve utcazenészként az esztergomi Várhegy része már és a rengeteg gyakorlásnak hála sosem felejti el a dalokat.

Horváth Zoltán elmondta, hogy amikor készülnek egy fellépésre, akkor mindig kielemzik, hogy az adott helyen milyen hangulat várható, mi a rendezvény jellege, illetve hogy ki lesz a hallgatóság. Emiatt minden fellépésük egyedi, egyben különleges, sőt a duó tagjai még egymást is meg tudják lepni a szereplések során.

– Ritkán játszunk tiszta dalokat, mindig van bennük valami csavar, játékosság. A legnagyobb sikerünk most Bach Parasztkantátájához fűződik, amit egy tábori videó meg is örökített, a darabot pánsípon és kanalakon adtunk elő. Megmutattuk, hogy egy adott mű más különleges hangszerekkel is élvezetes. Gyakorlatilag a Für Elise is megszólalhat tangóként, jazzként, technoként is. Ezen változatok kellően megdöbbentők és meghökkentők, sokan felfigyelnek rájuk – ismertette.

Előfordul, hogy úgy csavarnak ki dalokat, hogy stílusokat, korokat, ritmusokat, tempókat ötvöznek bennük. Így például a Deep Purpe zenekar Child in Time című dalában tökéletesen megférnek a csángó népzenei motívumok is.

– A műsorba zenei kvízeket is bele szoktunk csempészni. Szignálok, normál filmzenék, klasszikus könnyűzenei idézetek hangzanak el és jó érzés látni, ha derültséget okozunk velük, vagy mosolyt csalunk az arcokra. Nekünk is jó visszajelzést ad, ha a mai fiatalok felismerik a Macskafogó betétdalát, vagy éppen egy negyven éves rockdalt – mondta Vonka Viktor.

– Ha pedig nem ismerik a Parasztkantátát, akkor most kedvet kaphatnak ahhoz, hogy meghallgassák az eredetit – szólt közbe Horváth Zoltán.

A zenészek a koncertek végén hangszerbemutatókat is tartanak. A tárház folyamatosan bővül, beszélgetésünk alkalmával kezünkbe vehettük mi is a latin műfaj egyik kellékét, a tikfát, valamint az acél nyelvdobot, ami hangzásban leginkább a hangtálra hajaz. A gyűjtemény sokrétű, gyakorlatilag mind az öt földrész zenei világát meg tudják idézni, egyébként még számítógépes játékok betétdalát is előadják.

A Hangemberek leszögezték: nem megélhetésből, hanem örömprojektként folytatják a zenei kísérletet, melyben nagy lehetőségek rejlenek. A kitalált ötletek sokfélék, a koncerteken humoros zenei megoldásokkal, már-már hatásvadász módon tartják fent a figyelmet. A szabadidejüket össze kell egyeztetniük a munkahelyi és magánéleti elfoglaltságokkal is, így csak akkor vállalnak el koncertet, ha minden tényező adott hozzá. Például télen, amikor Vonka Viktor nem zenél az utcán, akkor több idejük van fellépésekre.

– Sok családban régen ha a rádióban megszólalt a népzene, akkor a szülők elkapcsolták, ezáltal nagy veszteség érte a gyermekeket. Ezért mi arra törekszünk, hogy a népzenei motívumokat befogadóbbá tegyük, beleöltjük őket film- és rockzenébe is. A lényeg, hogy a hallgatók megtapasztalják a zenében rejlő sokszínűséget és a zenélés örömét – vélekedett Vonka Viktor.