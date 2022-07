Kalendáriumkötet 1 órája

Már többször is hírt adott a 24 Óra az esztergomi író, a zömében az ősmagyar legendavilágról lírában és prózában is megnyilvánuló Veniam munkásságának állomásairól. Most a harmadik kötet kiadása, megjelenése után kérdeztük korábbi könyvei sorsáról és az új produktum hogyanjáról és tartalmáról.

Varga János Veniam harmadik kötetével új szerkezeti műfajt alkotott Forrás: 24 Óra Fotós: Pöltl Zoltán

A 2020-ban kiadott A Mag népe, majd a 2021-es Magunk nyomában című kötete után újabbal rukkolt elő Veniam, alias Varga János. Az esztergomi költő ezúttal egy a korábbiaknál lényegesen vaskosabb kiadvánnyal lepte meg költészete rajongóit, mely – ahogy ő mondja – egyre bővülő tábor, és nemcsak idehaza. A Minden napra egy költemény című könyv születéséről kérdezve azt válaszolta a szerző, hogy egyrészt az volt a szándéka, hogy témájában és szerkezetében egy lényegesen újat hozzon létre. Így született meg ez a „kalendárium verseskönyv”, mely már címében is jelzi felépítését: 365 + 1 költemény várja az olvasót. A naptári rendet a 2023-as évre igazította be. A témák sokszínűségéről szólva Veniam elmondta, hogy magát az életet akarta követni, mely nap mint nap ad az ember elé többféle dolgot. Így a kötetben – melyről a költő leginkább, mint az érzelmek könyvéről beszélt – számos érzelemmel összefüggő témát dolgoz fel. Ennek megfelelően például a hazafias és vallási érzéseket, a szerelmi érzeményeket, a békevágyat, a történelem és irodalom szeretetét, az élet rajongását, a félelmet, a halálélményt feldolgozó emóciókat tartalmazó műveket, melyekről azt is elárulta, hogy az év egy adott ünnepéhez, vagy kiemelt napjához, vagy az évszakhoz kötődnek a versek. Rockdal született - A Veniam-versek egyre ismertebbek, mely köszönhető az első két kiadványban található ősmagyar legendáriumról szóló műveknek. A siker egyik hozadéka, hogy az Éji Sereg nevű rockformáció rátalált egy számára kedves Veniam-költeményre, név szerint az Én még címűre, melyet elkértek a szerzőtől, hogy egy dalukba beépítsék. A szám már a YouTube-csatornán meghallgatható, illetve megtekinthető a videó. A felvételek – Veniam tanácsára – a pilisszentléleki pálos romok autentikus környezetében készültek, és az együttműködés hangsúlyozására a projektet egyszemélyben képviselő Sandro Rivoli az esztergomi költő nevét is feltüntette az Őseink című dal videójánál. Egész pontosan ezúttal „Veniam & Sandro Rivoli Sinfonic Rock Project” néven adták ki a felvételt. A dal amolyan „rockoperás” stílusú opusz lett, a szöveg pedig az esztergomi költő fő „szakterületének”, a magyar őstörténetnek egyes epizódjairól szól. A felvétel érdekessége, hogy abban a dalszöveg is megjelenik a videón, de rovásírással, ahogy azt már a költő olvasói megszokhatták. A „megdalolt” irodalmi alakok között ott szerepel Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Babits Mihály, József Attila is, de külön költemények foglalkoznak Veniam legkedvesebb városával, Esztergommal, melyet – mint vallotta – nagyon szeret. A kötetről kiderült, hogy abban tizenkét év munkája van benne, a több, mint kétszáz oldalas antológia anyaga Veniam elmúlt évtizedének lenyomata. A Minden napra egy költemény június 25-én látott napvilágot, és a kötetre máris érkeztek a reakciók, tulajdonképpen Veniam korábbi két kötetének törzsközönsége, akik elismerően reagáltak a friss kiadványra. Az új könyv létrejöttéről is elárult pár dolgot a szerző, aki elmesélte, hogy remek partnerre talált az egyik nyomdában. Mint autodidakta alkotó, már bele kellett rázódnia abba, hogy mind a tördelést, mind a lektorálást és a grafikai munkát, illusztrálást „házon belül”, vagyis maga és családja szűkebb körén belül kell megoldania. Mindezekre azért volt szükség, mert fontosnak tartotta, hogy az idei kötet ára a korábban megismert vevőkör pénztárcájához igazodjon, sőt, vegye figyelembe a sajnálatosan fokozódó pénzügyi válságot is. Könyveit, melyek száma tehát immár három, egy saját finanszírozású honlappal promotálja, mely internetes oldal a hagyományos értelemben vett írói site, a honlap címe: veniam.hu. Utolsó kérdésünkre, miszerint tartott-e író-olvasó találkozót, könyvbemutatót, a költő elmondta, ezt inkább online teszi meg.



