2020-ban indult útjára egy kalandokkal teli történet, A sólyom szárnyat bont. Schmöltz Margit író, aki nem mellesleg az esztergomi városi könyvtár igazgatója is, jól időzítette a folytatást, hiszen a 93. Ünnepi Könyvhét a járvány miatti kihagyások okán rendkívül nagy érdeklődésre tartott számot 2022-ben.

A Sólymok fellege egyenes folytatása az előző regénynek, melyben ugyancsak Perka, a bátor solymászlány a főszereplő, s akiről sok minden kiderül, de egy már most elárulható, hogy ezúttal igen komoly feladat előtt áll és szüksége lesz minden bátorságára, leleményére. A történet helyszíne régiónk, azon belül is Esztergom, Solymár és Zsámbék, így biztos, hogy a régebbi és korábbi Schmöltz-regények olvasói is nagyon otthon érezhetik magukat a történet olvasása közben, már amennyiben errefelé laknak. Ugyanakkor a Sólyom fellege mindenkinek szól, akit érdekel és vonz a magyar történelem, a misztikus korok és epizódok, melyekben rendre feltűnnek a bűbájos varázslatokkal foglalkozó figurák, gonoszkodásukról elhíresült hétpróbás gaz­emberek és szerelemre kész fiatal kalandorok is.

Egy író és sok regény - Schmöltz Margit nagy gondot fordít arra, hogy az őt követő olvasók minden írói és ehhez hasonló új és régi tevékenységéről tudjanak. Honlapján több olyan rovat is található, melyek – ahogy ő fogalmaz – irodalom, kultúrtörténet áll a fókuszban. Az oldalon természetesen eddig megjelent könyveiről is sokat olvashatunk, ráadásul különféle kritikusok, recenzióírók tollából. Ugyancsak itt olvashatunk magáról az íróról, aki nemcsak író, de könyvtárigazgató és az irodalom egyik aktív szervezője is.

A történet egy véres tragédiával indul, mely után a menekülés részeként a főhős, Perka és egy Nátán nevű fiú együtt indulnak el Esztergomba, hogy ott a királynál találjanak igazságot. A folytatás ugyancsak viszontagságos, mert a király elé kerülni nem is olyan egyszerű, de a két gyermeknek pártfogója akad, így már a siker is elérhető távolsága kerül. A történet e ponton sajátságos fordulatot vesz, a két főhős komoly elhatározásra jut, úgy döntenek, hogy tanulásra adják fejüket, hogy tudással szerezzenek érvényt akaratuknak, jövőjüknek. Perka olyan jó kapcsolatot alakít ki a királynéval, hogy lehetősége lesz az uralkodói várba költözni szolgálatra.

Az idő múlásával az egykori két gyermek felcseperedik, de a szerelem más utakat tartogat számukra, mint ahogy azt ők eredetileg álmodták. A regény ezen részén egyre komolyabb szerepet kap a szentföldi háborúskodás, a katonai élet megannyi részlete. A szerelmi helyzet is bonyolódik, ahogy az immár felnőtt férfi főszereplők mondhatni versengenek Perka kegyeiért, s no persze, a féltékenység is megjelenik közöttük. A történet egy szép íve, ahogy gyermekleányból először szorgalmas és tehetséges fiatal, majd a királyi udvar egyik erős nőtagja lesz.

Az újról egy vélemény - „Az Anonymus sorozat második kötetében Perka, a solymászlány története folytatódik. A középkor forgatagában gyógyító és rontó varázslatok, gonosz áskálódás és szerelmes vágyakozás sodorja tovább. Sorsában szerepet játszik a királyi akarat, a sündisznók öröksége, a kíváncsiság és egy apró makk. Csak az tudja eldönteni, vajon melyiknek van nagyobb hatása, aki elolvassa regényét.”