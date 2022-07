Danis Lídia a közönség mellett a társulat elismerését is kivívta, így átvehette a Jászai Gyűrű-díjat

– Nagyon jólesik. A közönség mindenek felett, ezért nagyon köszönöm, hogy eljöttek és szavaztak. Lélekemelő az is, hogy a társulat is rám adta le a voksát. Ezek komoly visszaigazolások, de alapvetően megyünk tovább. Újra és újra a nulláról építjük fel a szerepeket, az évadot – fogalmazott a színésznő, hozzátéve: az elmúlt időszak rendkívül fontos volt számára, s örül, hogy bizalmat szavazott neki a rendező és a teátrum igazgatója is.

– Nagyon komoly dolgokról tudtunk beszélni. Az esztétikum és a szórakoztatás mellett olyan témákat fogalmazhattam meg a szerepeimen keresztül, amelyek arcul csapták és elgondolkodtatták a nézőket. Ilyen volt például a 10-ben a 14 éves gyereklány, aki rossz helyre született, és ezt nem is élte túl – világított rá Danis Lídia, aki azt is elmondta: 17 évesen látta a Közellenséget, amely után titkon remélte, hogy egyszer belebújhat a női főszereplő bőrébe. A darab bemutatója alatt azt érezte: felülkerekedett benne a mondandó.

A színésznő azt is elárulta, hogy A revizor bemutatójához kötődik a legnehezebb időszaka: két évig készültek rá.

– A legnagyobb aggályom az volt, hogy pandémia után beülnek-e a színházba a nézők. Aztán minden képzeletemet felülmúlta a kitartásuk. Hála nekik! – mondta.

A rendezvényen Dévai Balázs az évad legjobb férfi alakításáért járó Jászai Gyűrű-díjat vehette át

– Nagyon megtisztelő érzés. Meg vagyok illetődve. Nagyon erős évadunk volt a mostani, sok jó alakítással – mondta a színész, hozzátéve: rendkívül nehéz volt az indulás. Előfordult, hogy a főpróbahéten szólt közbe a Covid. Amikor már bemutató előtt volt a társulat. Ugyanakkor ilyenkor azt is érezte, hogy újabb lehetőséget kapott a szerep átgondolására. A bemutatókat nagyon várták, és izgalmas előadások születtek.

– Szerencsénk van, mert mindig úgy tudtunk belefeledkezni a szerepeinkbe, hogy a hétköznapi nehézségeket is beépítettük az előadásokba. Így azok valamelyest könnyebbé váltak. Elmerültünk a munkákban, és jó volt, hogy a közönség végig kitartott mellettünk – fogalmazott.

Kardos Róbert vehette át a társulati ülésen a férfi előadói közönségdíjat

– Mérhetetlen büszkeség és boldogság tölt el. Fontos visszajelzés ez számomra, tán a legfontosabb, hiszen közvetlenül a nézők szavazatai döntöttek – mondta Kardos Róbert, aki a hosszú és tartalmas évadról elmondta: nagyon élvezte a szerepeket, s kiemelte a Teljesen idegenek, a Közellenség és az Illatszertár című darabot. Mindegyiket fontos előadásnak tartja, ugyanakkor elmondta: nemcsak a szerep fontos, hanem a próbafolyamat hangulata és a bemutató is.