A Vértes Agorája nyári kínálatának klasszikus sorozata az Agora Zenei Esték. Minden júliusban – péntekenként – különleges koncertek várják Tatabánya zeneszerető és értő közönségét, a Zenepavilonnál. Ezen a héten 19 órától Gerendás Péter lép fel – tájékoztatott honlapján a Vértes Agórája.

Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zeneszerző és előadóművész a magyar könnyűzenei élet egyik sokoldalú, magasan jegyzett alakja. Számos sláger fűződik a nevéhez, előadóként és szerzőként is. Pályatársaival gyakran alkot és lép fel közösen, színházi darabokhoz is komponál betétdalokat. Zenei világára a sokszínűség jellemző, alapvetően a latin és a lírai rock áll hozzá a legközelebb, de szívesen kirándul a jazz világába is.

1988-ban megnyerte a Magyar Televízió Dalversenyét Hóból vagyok című dalával. Szerzőként is egyre ismertebb lett, több felkérést kapott. Így került kapcsolatba többek közt Demjén Ferenccel, Somló Tamással, Dés Lászlóval, Friderikával. Dalszövegeket is írt nemcsak saját magának, hanem más művészeknek is. Koncertjein különböző méretű zenekarokkal állt színpadra: vonósnégyessel, szimfonikus zenekarral, fúvósokkal és ütősökkel kiegészített latin zenekarral.