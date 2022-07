– Nézd már, szinte úgy hullámzik a Duna, ahogy a gitáros megpengeti a húrokat! – mondta egy, a parton a fűben pihenő, sört kortyolgató fesztiválozó, miközben azt figyelte, hogy a nagy szállodahajó elhaladása után szinte ütemre nyaldosta a víz az iszapból kiálló kavicsokat, kisebb-nagyobb kőtömböket. Aztán ahogy a dal véget ért – és a jármű is egyre inkább zsugorodott a távolban – úgy laposodtak el egyre inkább a hullámok és tűntek el a fodrok a folyó felszínéről.

Persze, ki a parton, vagy az asztaloknál ínyencségeket, netán fröccsöt fogyasztva, mások inkább közvetlenül a szabadtéri színpadnál ülve élvezték az esti koncerteket. Lévén úgy az igazi, ha a rajongót egyszerre hangalapú és vizuális ingerek is érik.

– Mit ne mondjak, szép ez a Barkas, vagyis inkább Borkas. Azóta nem láttam ilyet, mióta a nagyszülők megunták a piacozást és nem akarták már a nagybanira vinni a barackot, meg a szilvát. Legyünk őszinték! A bor jobban illik ehhez a járgányhoz! – füleltem le egy beszélgetést, melyet egy negyvenes éveiben járó, itt-ott deresedő hajú bluesrajongó folytatott egy társával.

Sokan rácsodálkoztak az átalakított B1000 típusú Barkasra a Lábatlani Blues Fesztiválon

Bár nem szólítottam le őket, egyet tudtam érteni velük. Hiába, a keletnémet csoda a sorstársaival, a Trabanttal és a Wartburggal együtt lassan teljesen kikophat az utakról, így természetes, hogy rácsodálkozik az ember, ha Barkassal hozza össze a sors. Pláne, ha "borüzemű" változatról van szó.

No de térjünk rá a zenei felhozatalra, hiszen két napon át vérpezsdítő zene szólt a parton. Mint tudjuk, a víz messzire viszi a dallamokat, így a túlpartig is sebesen utat tört magának a blues. Az ártéri fák között felvert sátraknál is többen élvezték a koncerteket, sőt, akadt olyan kisebb, parkoló autók között felállított ponyva, ahol spontán buli is szerveződött.

Azt már megszokhattuk, hogy a szervezők minőségi előadókkal kedveskednek a bluesrajongóknak, akik a kötelező kör, vagyis a műsoridő kitöltése mellett a maguk módján egy kicsit hozzájárulnak a remek hangulathoz. Így volt ez a Pákai Petra énekessel kiegészült Ulbert Underground esetében is, mely még a táncos kedvű fesztiválozókat is a színpad elé csábította.