Az esztergomi alkotó legújabb kiállítása – mely július 22-éig látható – a Fényérzékeny címet kapta, és most a Kapcsolatok Házában lévő galériában talált otthont jelentő helyre.

A kiállításmegnyitón Kiss Péter rendszerterapeuta beszélt a művészről és a művekről is. A méltatás egy pontján így fogalmazott:

Amikor Attilával arról beszéltünk, hogy a kiállítás előtt megnézzem-e a képeit, azt mondta, hogy nem szükséges, én azonnal tudtam, hogy miért. Az elmúlt években nagyon sok időt töltöttünk együtt az ő képeivel, sőt, közös programokat, projekteket indítottunk. Így most arra hagyatkozom, amit az elmúlt években, vagy akár a barátságunk évtizedeiben Attilával kapcsolatban megtapasztaltam, megéltem.

A méltató azzal folytatta, hogy a most megnyílt új kiállítással kapcsolatban négy dolgot írt föl magának, melyek Adorján Attila fotóművészetének nagy témái. Ezek között első: betekintés a kertbe, mint az alkotó művészi világába. A második a fotográfia, mely Kiss Péter szerint neki a megörökítést jelenti, egy pillanat rögzítését, ami aztán gondolatokat ébreszt. A megnyitó beszéd folytatásában arról is szó volt, hogy a fotós által létrehozott képi világ sok-sok évtized után is látható, és így megörökíti, megőrzi a jelent a jövőnek. Kiss Péter szövegében kiemelte, hogy már többször is nyitott meg fotóművészeti kiállítást, és azoknál, de most is elmondja, hogy az alkotó egy jó értelemben vett manipulációt hajt végre, amikor elkészíti kompozícióját, de ez a manipuláció ez olyan folyamat, melytől fontosak lesznek a képek.

Forrás: Pöltl Zoltán

A harmadik jellemző kifejezés maga a cím: Fényérzékeny, vagy fényérzékenység. Erről a méltató azt mondta, hogy számára ebből inkább az érzékenység a fontos, hiszen úgy látja, hogy egy művész számára lényeges: érzékeny legyen arra, hogy többet fogjon fel a világból, mint egy átlagember. A negyedik szó, amit a kiállítást elemző szónok felírt arra a bizonyos papírra, a kísérletezés volt. Erről Kiss Péter kifejtette, hogy számára azért is nagyon fontos a kísérletezés, mert az nemcsak a művészetben, hanem úgy általában a világ előre mozdulásában is szerepet kapott. A kísérletezés lényege, hogy egy ember megkérdőjelezi a megszokottat, majd radikálisan új utakat keres a régiek mellett, vagy helyett.