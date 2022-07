Már jócskán hátunk mögött hagytuk az idei Múzeumok Éjszakáját, ugyanakkor érdemes az akkor látottakat ismét átélni, főleg, ha az a bizonyos kiállítás, gyűjtemény kivételes, egyedi kollekciónak számít. Pontosan ilyen volt a Keresztény Múzeum speciális összeállítása, egy japán iparművészeti kamarakiállítás.

A Nippon Konbanwa! (Jó estét!) című japán iparművészeti tárlatról Horváth György gyűjteménykezelőtől kaptunk átfogó tájékoztatót. Mint elmondta, a kamarakiállításon több művészeti ág darabjai, így festészet, lakk- és kerámiaművészet műtárgy is megtekinthető. Az egyetlen terembe berendezett tárlat anyaga a Keresztény Múzeum és a fertődi Esterházy Kastélymúzeum közös projektje, melyben az előbbi kollekciója és az utóbbi intézmény kelet-ázsiai gyűjteményből láthatott a közönség tematikus válogatást.

A Keresztény Múzeum 1925-ban jutott hozzá a nápolyi San Marco herceg japán tematikájú műemléki hagyatékához, a kiállításon ebből a készletből válogattak be tételeket a vitrinekbe. A fenti említett négy japán művészeti ábrázolási műfaj mindegyike különleges, mondhatni egzotikus művészeti világ élményét kínálja. Az ukiyoe festmények és nyomatok híre, illetve mint sokszorosítási technológia egykor Amerika mellett Európába is eljutott, és többek között Monet-t és Chagall-t is megihlette ez a különleges ábrázolási stílus és tartalmi vonal. A Keresztény Múzeumban kiállított ukiyoe képnyomatok két osztályba sorolhatók: tájképek, melyek a japán postaútvonalak mentén lévő településeket és tájakat ábrázol, a másik az egykori japán örömnegyedek világában kialakult témákat, a szamurájok és kereskedők szórakozását mutatja be.

A porcelán műtárgyaknál elhangzott, hogy egy az európaihoz képest 800 évvel korábbi iparművészeti ágról van szó a japán művek esetében, melyek illusztrálására az ekkor Esztergomban láthatók között díszes vázák, edények álltak középpontban. A japán lakkművészet ezúttal ugyancsak használati, illetve dísztárgyak formájában került a vitrinekbe. Ezekről kiderült, hogy a felületre rávitt anyag egy olyan, leginkább a cserszömörcéhez hasonlító távol-keleti növény nedvéből készült lakk, mely 20-30 rétegben visznek fel, majd térhálót alkotva megköt (és nem megszárad, mint a mifelénk ismert lakkok). Erre a fekete háttérre arany porral festettek fel különféle jeleneteket, mintákat.

Az egyetlen estére megrendezett kiállítás egyedi volt, hiszen a Prímás-palota tőszomszédságában található intézményben leginkább egyházi tematikájú állandó és időszaki kiállítások láthatók, ezúttal azonban a távol-keleti ország különleges műtárgyai is helyet kaptak.