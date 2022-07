A meleg napsütés elől jólesett kicsit elbújni az árnyékban. A Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ) sok programmal készültek az alkalomra. Fehérvári Dávid, az egyesület vezetője elmondta, PET-palack játékokat hoztak magukkal. Volt lehetőség a palackok kilövésére, pétanquera, PET-pongra, valamint kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Bővült a vándorkiállításuk is, májusban például Hollóházi porcelánt, Zsolnayt és orosz rádiókat is találtak. A gyerekek és a felnőttek kvízeket is kitölthettek. A papírmennyiség csökkentése érdekében online verziót is készített az egyesület. Fehérvári Dávid hangsúlyozta, nemrégiben indítottak Facebook-oldalukon egy KÖSZ kisokos elnevezésű sorozatot, ezek alapján állították össze végül a kérdéssorokat.

– A legfontosabb üzenet, amit szeretnénk átadni, hogy senki nem szemeteljen – mondta az egyesület vezetője. – Emellett ötleteket is adunk, hogyan lehet kevesebb szemetet termelni. Érdemes tudatosan vásárolni, ne csak az legyen a cél, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot. Az újrahasznosítás ugyanis sok energiát emészt fel, el kell szállítani, újrahasznosítani a hulladékot, majd újra előállítani.

Augusztusban két nagyobb szemétszedést is terveznek, amelyhez majd csatlakozhatnak is azok, akinek fontos a környezetük. A Kemence Egyesület is csatlakozott a programhoz, ők a huszárok életét ismertették meg a látogatókkal. Az erődben folyamatos tárlatvezetések is indultak. A nap egy családi mesemusicallel zárult. A Magyarock Dalszínház előadásában a kicsik és nagyok az Állati Story című darabot láthatták.

Mézeskalács huszárok - Buda Tiborné, a Kemence Egyesület munkatársa lapunknak elmondta, az eseményen megismertették az érdeklődőkkel a huszárok történetét. Megtudtuk tőle, már Mátyás király idején is voltak huszárok, de teljesen más öltözékük volt, csákó helyett sisakot viseltek, dárdával harcoltak a fekete seregben. Az 1848/49-es szabadságharcban gyalogos és lovashuszárok is részt vettek. Az előadást követően mézeskalács huszárokat díszíthettek a kicsik, fotózkodhattak egy huszárral, valamint huszárverbunkra táncolhattak.