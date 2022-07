A bázis ebben az esztendőben is az általános iskola étkezdéje volt, a csapat tagjai a két hétvégén is itt találkoztak reggelente. Napindítóként a tábor ötletgazdája, szervezője, vezetője, A. Bak Péter festőművész kérdezett, illetve válaszolt. Korrektúrázott, ha kellett, ecsettel is megmutatta az esetleges hibák javításának szakmai fortélyait.

A folytatásban szinte negyedóránként tett egy kört a festőállványok között, mindenki sűrűn kérhette a véleményét. A jó hangulatban mindenki örömmel festett, az együtt töltött órák alatt maguk mögött hagyták a mindennapok gondjait. Közös étkezés változatlanul nem volt, mindenki akkor evett, amikor akart. Volt, aki ezért sétált egy kicsit, mások otthonit eszegettek. A napot egy rövid értékelés zárta, aztán mindenki elindult hazafelé.

A művésztelepen nem volt javasolt téma, mindenki önállóan, szabadon alkothatott az alkalmi műteremben, illetve a természetben. Kedvenc helyszín volt a megunhatatlan, kimeríthetetlen látványt kínáló Duna-part, illetve a műterem szomszédságában álló templom és környéke. Az együtt töltött napok során készült alkotásokból, alapos szakmai válogatás után, A. Bak Péter tárlatot nyit meg pénteken 17 órakor a Gerenday Közösségi Házban. A kiállításon lábatlani, nyergesújfalui, tatai, tatabányai, tokodi és észak-komáromi alkotók képei tekinthetők meg hétköznapokon augusztus 15-ig.