A Széchenyi István Egyetem Művészeti Kara, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium és a Győr Symphonic Band nyolcadik alkalommal rendezte meg a Győri Nemzetközi Hidas Frigyes Fúvószenekari Karmesterkurzust. A jelentős hazai és külföldi érdeklődés mellett zajló esemény záróhangversenyén az egyetem fúvószenekara adott koncertet a karmesterek vezénylésével., köztük a kurzus tatabányai és komáromi kötődésű vezetőjével, Szabó Ferenccel.

– A 2007-ben indult programsorozat egyedülálló szakmai segítséget jelent a karmesterek számára, amely által bővül ismeretanyaguk, visszajelzést, elemzést kapnak technikájukról, tanácsokkal látjuk el őket fejlődésükhöz – mondta a szakmai képzés vezetője, dr. Marosi László, a Floridai Központi Egyetem Zenekari Tudományok Tanszékének nyugalmazott professzora, igazgatója. – A karmester kollégák az ország minden tájáról és külföldről is érkeznek. Sokan visszajáró vendégek, hiszen a városban baráti környezet, az egyetem Művészeti Karán pedig nívós szakmai háttér fogadja őket – tette hozzá.

Az intézményben folyó képzés világszínvonalú, saját fúvószenekara pedig igazi kuriózum, amelyben számos hallgató pallérozódik. A Győr Symphonic Band nagyban segíti a karmesterkurzus sikerességét is.

– A zene híd az emberek között, egy közös nyelv, amely közel hoz bennünket egymáshoz. Ezért a közös nyelvért dolgozom minden kontinensen, ennek elismeréseként választott két nemzetközi szervezet – az ecuadori SOL és az argentin PEA Alapítvány is a világbéke nagykövetévé – zárta.

Kiválóságok vezényeltek - A kurzus csúcspontja az Egyetemi Hangversenyteremben megrendezett koncert volt, amelyen 12 karmester vezényelte a győri fúvószenekart. A koncerten hallhatóvá vált az öt nap során elvégzett közös munka eredménye, amely csodálatos hangzásban mutatkozott meg. A Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának nemzetközi kapcsolataiból a hallgatók és a zenekedvelő győriek és a térségben élők is profitálhatnak.

– Jómagam kollégáimmal, Sárvári Józseffel, a Debreceni Egyetem multimédiás zenei ismeretek és hangszerelés tanárával, Szűcs Krisztiánnal, az Ajkai Zeneiskola igazgatójával, az Ajkai Fúvószenekar karmesterével, Szilágyi Miklóssal, Kőszeg Város Fúvószenekara karmesterével a magyar repertoár építéséről, a rég elfeledett művek újra hangszereléséről tartottam előadást – részletezte Szabó Ferenc. Hozzátette, minden nap délután kettőtől este nyolcig állt a résztvevők rendelkezésére a Győr Symphonic Band, amelynek tagjait a karmesterek egyenként dirigálták, eközben a kurzus vezetői nyújtottak segítséget és villantottak meg számukra szakmai titkokat.

A mesterkurzus művészeti vezetőjétől, a Széchenyi István Egyetem Hidas Frigyes-díjas művésztanárától, Szabó Ferenctől megtudtuk, a létszám a korábbi években átlagosan 20-25 között mozgott, az idén viszont több mint 30-an jöttek el, nemcsak Magyarországról, hanem Erdélyből, sőt Olaszországból is.

– A program nemzetköziségét erősíti, hogy a zárókoncerten Danny Galyen, az Észak-Iowai Egyetem fúvószenekarának karmestere is a vendégünk volt. Hamarosan egyébként az amerikai zenekar tagjait is Győrben köszönthetjük. Az egyesült államokbeli egyetem zenekara keresett meg minket, mi pedig örömmel veszünk részt az újabb nemzetközi együttműködésben – fejtette ki Szabó Ferenc, aki évtizedek óta a Tatabánya Város Fúvószenekarának és a Komáromi Egressy Fúvószenekarnak is a vezetője, és emellett a Győr Symphonic Band karmestereként is tevékenykedik.

A művésztanár hozzáfűzte, a 75 tagú zenekarban a partitúra összes hangszere jelen van, így egyedülállóan hangszíngazdag világot tud teremteni. A zenészekkel való közös munka a résztvevő karmestereknek olyan tapasztalatot jelent, amit ha magukkal visznek, a saját zenekaruk is profitál belőle.

A kurzus művészeti vezetője elmondta, az ötnapos képzés délelőttjei szakmai előadásokkal teltek. Papp Balázs, az egyetem Művészeti Karának tanára a speciális ütőhangszerek fúvószenekarban betöltött szerepét mutatta be, amihez a Roland Meinl cégcsoport biztosított különleges hangszereket. Szentpáli Roland, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar tubaművésze, a Zeneakadémia professzora a fúvóshangszerekről tartott előadást, amelyhez a Buffet Crampon hangszerbemutatója kapcsolódott.