A MOST FESZT és PLUSZ tucatnyi színpadi produkciót kínált a megyeszékhelyen március utolsó napjaiban. Koncertek, családi programok mellett a Jászai Mari Színház által szervezett MOnodráma és STúdiószínházi FESZTiválon öt nap alatt tíz előadást láthatott a közönség. A bemutatók után közönségtalálkozót is szerveztek, ahol beszélgethettek az érdeklődők az előadásokat létrehozó színészekkel, rendezőkkel.

Kiváló daraboknak tapsolhatott a közönség. Az előadások telt házzal zajlottak, s szakmai zsűri mellett közönségzsűri is díjazott egy darabot. A háromtagú zsűriben Köllő Kata, színikritikus, Töreky Zsuzsa, színművész és Guelmino Sándor, rendező, dramaturg foglalt helyet.

Döntésük alapján a legjobb monodráma díját Légrádi Gergely: Fekete-fehér című előadása kapta (Ördögkatlan Fesztivál előadása). Göttinger Pál játszotta és Ujj Mészáros Károly rendezte. A stúdiószínházi előadások legjobbja Galgóczi Erzsébet: Törvényen belül című alkotása lett. A Narratíva Kollektíva előadását Szenteczki Zita rendezte.

A legjobb alakítás különdíját pedig Hajduk Károly kapta a Törvényen belül című drámában nyújtott teljesítményéért. A közönségzsűri Háy János: Elem című lemerülő játékát díjazta (Ördögkatlan Fesztivál és a Szkéné Színház előadása), amelyet Bérczes László rendezett, és Kerekes Éva, Mucsi Zoltán valamint Rozs Tamás mutatott be. A fesztivál az idén is kiegészült ITT ÉS MOST programokkal, amelyek változatos eseményeket kínáltak a Tatabányai Összművészeti Napok keretében az Agorában és a Tulipános Házban.