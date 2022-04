A fellépők sorában ott volt még a Tatai Szarkalábak, amely másfél évtizeddel ezelőtt a műhelyhez tartozó szülőkből alakult, mára pedig igazi néptáncos baráti közösséggé alakult, ahol a hagyományőrzés elkötelezettjei felnőtt fejjel is újrakezdhetik, vagy épp elkezdhetik a táncot. Ők Pőcze Gyöngyi és Szabó Tibor irányításával magyarpalatkai táncokat adtak elő, Fordulj egyet előttem címmel. A művészeti vezetők által létrehozott koreográfia mulatozós életképpel indult, innen vezették be a lányokat, asszonyokat a legények, hogy aztán betöltsék az egész színpadot. A hangulat a fellépés után is megmaradt: a táncházban is sokáig ropták a kenderkések, akikre vasárnap újabb program várt.