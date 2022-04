Több tucat varázslatos grafikával érkezett Esztergomba Rubi Lili, a 25 éves 11. évfolyamos, aki Tatán egy készségfejlesztő autista csoportban tanul jelenleg. Rajzai meglehetősen erős színekkel, határozott kontúrokkal, főleg emberábrázolásokkal vonzzák be a tekintetet. A képek szuggesztivitása nyomán gyorsan „berántja” a nézőt egy világba, ahol a külső, a látvány szinte azonnal elárulja, hogy mi is van ott legbelül. A kompozíciók ugyanakkor még arra is alkalmasak, hogy azok elvigyék a szemlélőt a 19. század végi, 20. század eleji képzőművészeti korszakok némelyikébe, rendkívül kellemes és hatásos utánérzéseknek is és egyéni vizuális, figurális megoldásoknak lehetünk tanúi a Röpke lepke névre keresztelt esztergomi kiállításon.

Az alkotóról Takács Tünde tanár mondott méltatást a Tár-lak Szalonban az eseményen. Ez ebben az esetben azért érdekes, mert az autizmusban szenvedő emberekről alig, vagy szinte semmit sem tud az emberek többsége, de azok száma is jelentős, aki úgy „tudják”, hogy az autisták semmi érdemleges tevékenységre nem képesek. Pedig, ha tudnák, hogy az amúgy sokféle szintű autizmus elszenvedői közül valójában hányak ismertek, mint jeles emberek, híres tudósok, sportolók, művészek! Példákat lehet említeni, melyekben ott van Albert Einstein Nobel-díjas fizikus, Charles Darwin, az evolúcióelmélet megalkotója, Daryl Hannah amerikai filmszínésznő, a Kill Bill és a Szárnyas fejvadász című filmek szereplője, Andy Warhol amerikai képzőművész, a pop-art atyja és Steve Jobs, a mai számítástechnikai forradalom egyik szülőatyja is. A paletta tehát széles. Rubi Lili nagyon is hasonló ezekhez a zsenikhez, akik betegségükkel együtt élve, sőt, annak különleges képességeket generáló energiáját felhasználva ad hozzá értéket az emberi mindennapokhoz. Az április 20-ai méltatásban elhangzott:

Rubi Lili Varga Judó kolléga ösztönzésére termékeny alkotó lett, hiszen két év alatt kétszáz képnél is többet alkotott, néhányat többször elkészítve, de más-más eredménnyel. A rajzok egyre magabiztosabban készülnek, amint látható, a színviláguk csodálatos.

Lili egyelőre a színekben találta meg az önkifejezés eszközét. Munkáiból készültek falinaptárak, noteszek, tervben van lenyomatos póló készítése is. Művészeti kellékeit ezek által tudja fejleszteni. A korábbi tatai kiállításon a galéria tulajdonosa, Juhász Zsuzsa nagyon találóan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy amióta Lili képei vannak a falon, azóta mosolyog a galéria.



Lili, a polihiztor. Rubi Liliről az is kiderült esztergomi kiállítása megnyitóján, hogy nem csupán a képzőművészetnek él, de szerteágazó tevékenységet folytat nap mint nap. Takács Tünde tanár többek között elárulta, hogy Lili számos hétköznapi munkája, hobbija (zenehallgatás, moziba és színházba járás) mellett rendszeresen sportol, úszásból országos diákolimpián három úszásnemben szerzett érmeket. Az iskolában néptáncol, énekel és grafikai munkákat készít. Rubi Lili alkotása tavaly különdíjas lett egy regionális pályázaton, egy pályázati munkája nemrég jutott el Japánba.