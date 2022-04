A Honismereti Szövetség több évtizede fogja össze a történelmi Magyarország egykori területén élő, szülő- és lakóhelyük értékeit feltáró, összegyűjtő, valamint azokat feldolgozni kívánó honismerők tevékenységét. Éppen ötven esztendeje biztosít lehetőséget arra is, hogy a témában született hosszabb-rövidebb írások a szervezet színvonalas folyóiratában is megjelenhessenek.

A Honismeret című lap alapításának félévszázados jubileuma alkalmából elindított országos programsorozat első állomása volt az a találkozó, amelyet a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtárban tartottak a honismereti mozgalom képviselői. A Honismereti Szövetség és a Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület közös programjának elsődleges célja az volt, hogy a helytörténeti kutatómunka iránt érdeklődő általános és középiskolásokat megismertessék a munka szépségeivel és nem utolsósorban a mozgalom kerek születésnapját ünneplő folyóiratával, valamint lehetőséget biztosítsanak a régi és az új generációk találkozásának.

A vendéglátók nevében, Márku Mónika igazgatóhelyettes, a szervezők nevében pedig dr. Debreczeni-Droppán Béla, a Honismereti Szövetség elnöke, valamint Forróné Virág Zsuzsa a megyei egyesület vezetője köszöntötte a résztvevőket. Dr. Hála József a folyóirat főszerkesztője mutatta be ezt követően a lapot és annak történetét, felhívva a figyelmet annak sokszínűségére és értékeire. Miután a rendezvény elsődleges célja a fiatalok honismereti munka iránti érdeklődésének felkeltése volt, ezért két olyan, pályája elején járó, megyei kötődésű fiatal szakember, Feke Eszter és Sinkáné Mészáros Rebeka is bemutatkozott, akiknek életútját nagymértékben meghatározta, hogy rendszeres résztvevői voltak az évente megrendezendő Ifjúsági Honismereti Akadémiáknak. Mindketten fontosnak tartották kiemelni, hogy a helytörténeti kérdésekkel való foglalkozás során nemcsak szűkebb környezetüket ismerhették meg, hanem egy valódi közösség teljes jogú tagjaivá is válhattak.

A program keretében, a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkájáért dr. Simonik Péter, tatabányai helytörténész, a győri Széchenyi István Egyetem docense vehette át a „Honismereti Szövetség Emléklapját”.

Hat évtized ismertetéseA programon a megyei honismereti mozgalom hat évtizedes történetével kapcsolatos emlékeit osztotta meg a hallgatósággal Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva, nyugalmazott könyvtáros, tatabányai helytörténész, a megyei könyvtár Helyismereti Gyűjteményének alapítója, valamint Bartha Éva, nyugalmazott muzeológus, a megyei honismereti mozgalom egyik elindítója, a Honismereti Szövetség volt titkára, aki ezen a rendezvényen nyújtotta át a jelképes stafétát utódjának, Juhász Zoltánnak. A lapbemutató és találkozó zárásaként Forróné Virág Zsuzsa a résztvevők figyelmébe ajánlotta a megyei egyesület interneten is elérhető felületeit abban bízva, hogy az érdeklődők egy része örömmel csatlakozik majd a hagyományőrzés és az értékmentés terén működő szervezethez.









Fotó: ifj. Gyüszi László

Képalá: Dr. Debreczeni-Droppán Béla,a Honismereti Szövetség elnöke