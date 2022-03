Komáromban Pápai Joci koncertjét élvezhették a rajongói a Monostori erődben, a Klapkarénában, ahol a legnépszerűbb slágerei is felcsendültek. Tatabányán A Vértes Agorája ad otthont a Petőfi Klubnak, ahol a Kerekes Band zenélt a hétvégén. A klubok célja, hogy tudásbővítésre, szórakozásra, közösségi élményekre adjanak lehetőséget. Emellett Petőfi Sándor életművének megismertetése is a feladatuk.

A koncertek ingyenesek voltak. A Pápai Joci-koncert majdnem telt házasnak bizonyult, az énekes legnagyobb slágerei is elhangoztak, például az Origo, a Dal 2017 győztes dala, amellyel az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte hazánkat Joci, de az Özönvíz is sokakat megmozgatott, még ülő helyzetben is. A Petőfi Klub Komáromban is további programokkal várja majd az érdeklődőket, amelyekről később adnak majd tájékoztatást a szervezők.

Tatabányán a Vértes Agorája ad otthont a Petőfi Klubnak. Az eseménysorozat formális megnyitója március 15-én volt, amikor Bencsik János ország­gyűlési képviselő egy – a Nemzeti Művelődési Intézet által összeállított – könyvcsomagot adott át a város polgármesterének, Szücsné Posztovics Ilonának, amelyek a könyvtárba kerülnek majd. A Petőfi 200 első koncertjét adta a Kerekes Band adta a városban a hétvégén.

Hálózat épül - A Magyar Országgyűlés még 2020 decemberében döntött arról, hogy a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja születésének 200. évfordulója alkalmából. Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi Klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása.



