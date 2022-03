Igaz, a hagyományokhoz hűen, a pandémia miatt azonban rendhagyó módon idén is szülők nélkül rendezték meg a farsangi bált a tardosi csemetéknek. Köztudott, hogy ebben az időszakban gyakoriak a légúti megbetegedések is, így néhány lurkó emiatt, mások pedig a karantén okán voltak kénytelenek távol maradni a nagy bulitól. Az óvoda mindhárom csoportja – a Katica, a Méhecske és a Pillangó minden – egész héten izgatottan készült az eseményre. Olyan izgalmas kérdések tartották lázban a gyerekeket, hogy vajon ki minek öltözik, milyen lesz a mulatság, ki milyen sütit hoz... A nagy napon végül mindenre fény derült.

A hagyományőrző program jelmezes felvonulással kezdődött, ahol a különleges maskarákba bújt óvodások egy kifutón végigtipegve mutatták be jelmezeiket. A korábbi évekhez hasonlóan minden kosztüm és álarc a szülők kreativitásáról árulkodott. Találkozhattunk mesék és különböző sikerfilmek hőseivel, állatfigurákkal, ott volt Among US, Pókember, Batman, de szembe jött az Unikornis vagy a nagy „pénzrabló” is. A kitűnő hangulatot csak fokozta, hogy az óvónők és dajkák is az eseménynek megfelelő, az egyéniségükhöz leginkább passzoló maskarát öltöttek magukra.

A fergeteges bemutató után minden csoport elmondta a farsangra tanult kis versét, majd a zene felhangzását követően egykettőre megtelt a táncparkett, ahol a gyerekek nagy kört alkotva ropták az ismert dallamokra. A közös bugizás után a csoportokban külön folytatódott a farsangi program. Az asztalok rogyásig teltek süteménnyel, rágcsálni válóval és üdítőital. A falatozást önfeledt játék követte, ahol mindenki kipróbálhatta magát a székfoglalóban, újságpapír és lufitáncban, vagy épen a beöltözős játékban.

A telet is elűzték

A tradíciókat ápolva, ebben az évben is elkészítették a kiszebábot, mely feladat idén a Méhecske csoportra hárult. A kiszebábot, és a farsang hetén elkészített félelmeket ábrázoló rajzokat, mindig a bált követő héten szokás elégetni. Ez a program évről-évre megannyi meglepetést tartalmaz az óvónők számára is, hiszen a rajzokból megismerhetik, hogy mi az, ami miatt a csöppségek aggódnak a csöppségek, mi nyomja szívüket, mi az, amit szeretnének elengedni.

Az aggályokat végül csujjogások, kurjantások, kikiáltók, valamint kereplők, dobok, csörgődobok segítségével a téllel együtt elűzik, és a mágikus tűzben elégetik. Szarkáné Csapó Zsuzsanna, óvodavezető elmondása szerint, a gyerekek számára a korábbiakhoz hasonlóan felejthetetlen élményt nyújtott az idei bál, aki megragadva az alkalmat megköszönte kollégái áldozatos munkáját.

A vezető óvónő megjegyezte: bíznak benne, hogy jövőre ismét minden visszazökken a régi – járvány előtti - kerékvágásba, amikorújra a szülőkkel együtt, élő zenére táncolhatnak kicsik és nagyok, végül pedig közösen űzik el a hideg telet. A szülők és hozzátartozók az óvoda közösségi oldalának köszönhetően számos fényképen nézhették vissza az eseményeket és felidézhették a jó hangulatú délelőtt perceit, vidám pillanatait.