A rendezvényen Polgár József, a Szentgyörgymezői Olvasókör igazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd a Himnusz eléneklését követően Erős Gábor alpolgármester mondott beszédet. A politikus kijelentette, hogy tisztelettel és alázattal kell fejet hajtanunk ezen a jeles napon az örökségünk előtt. Ezt követően a díjról beszélt, majd köszönetet mondott a kitüntetetteknek, hogy nemcsak őrzik és ápolják, hanem tovább is adják a kultúra szeretetét. Úgy véli, hogy Esztergom több okból is megkerülhetetlen szerepet tölt be a magyar történelemben és a kultúrában.

A képviselő-testület idei első ülésén döntött arról, hogy ebben az évben három díjat ítélnek oda, melyeket Erős Gábor és Tóth Tamás képviselő, a helyi önkormányzat városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális bizottságának elnöke adott át a kitüntetetteknek.

Először az olvasókörben működő VVV Jazz Klub alapítóit, házigazdáit és szervezőit szólították. Vörös László, Vörös Nikolett és Vörösné Strausz Eszter elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy Esztergom nemes egyszerűséggel a jazz városa lett. Vörös László a méltatás után azt mondta: nem gondolták, hogy ekkora sikere lehet a kezdeményezéseiknek és kifejezetten örülnek annak, hogy a város támogatja és elismeri munkájukat.

Másodikként Horányi László színművész vehette át az elismerést, aki az Esztergomi Várszínház igazgatójaként fontos szerepet tölt be a helyi kulturális életben, továbbá különböző szerepei révén messzire elvitte a város jó hírnevét. A díjazott szerényen mondott köszönetet, majd hozzátette: az elismerés azoknak a munkatársainak, sőt az egyes produkcióban közreműködőknek szól, akik nélkül nem lehetne olyan sikeresen vezetni az intézményt.

Harmadikként Kontsek Ildikót, az esztergomi Keresztény Múzeum igazgatóját szólították. A méltatásban kiemelték, hogy a Dobó Katalin Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE-n művészettörténet és német nyelvtanári szakon szerzett diplomát. Később is tovább képezte magát, 2014-ben az ELTE Művészettörténeti Doktori Iskolájában abszolvált. Fiatalkorától kezdve kötődik jelenlegi munkahelyéhez, a Keresztény Múzeumhoz is és megtiszteltetésnek tekinti, hogy bekerült a Babits-díjasok táborába.

Táncházzal zárult a program A szervezők a magyar kultúra napja alkalmából ezúttal is színvonalas ünnepi műsort állítottak össze, melyben ismert magyar népdalok hangzottak el. Elsőként a helyi Nándor Katolikus Zeneiskola növendékeire figyelt a közönség, akik nagy tapsot kaptak a publikumtól. Másodikként Méhes Hanga, egy fiatal tehetség lépett fel, aki kobozon játszott el néhány szerzeményt. Zárásként az 1976-ban alakult Téka Együttes koncertezett a Szentgyörgymezői Olvasókörben: az együttes mondhatni hazatért, hiszen több alkalommal is járt már az esztergomi intézményben. A zenészek ezúttal is jó hangulatot varázsoltak a nagyteremben, sőt az utolsó percekben rögtönzött táncházat tartottak, az érdeklődők közösen gyakorolták a lépéseket.