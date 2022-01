Egy kiállításmegnyitó mindig zajos esemény. Új alkotásokkal lesz tele az adott galéria, a megnyitóra érkező érdeklődők tömegében nemcsak a rokonok, barátok, de az alkotót, alkotókat egyáltalán nem ismerő, a képzőművészet iránt rajongó sokak is ott vannak, és akkor a lelkes sajtót még nem is említettük. Szóval igazi ünnep egy kiállításmegnyitó, egy új művészeti bemutató.

A Skurc Group esztergomi tárlata ugyanakkor szakított ezzel a hagyománnyal és vagy akarva, vagy akaratlanul egy mondhatni formabontó megnyitóval írta be magát a Duna Múzeum történetébe. Lehetett mindez úgy, hogy tulajdonképpen nem volt megnyitó, már, ami a hivatalos formaságokat illeti, és bár a nyolc alkotó a helyszínen volt, sem méltató, sem közönség nem emelte az eseményt.

A tudósító kissé értetlenül állt a helyzet előtt, ugyanakkor így a lélek teljes nyugalmával lehetett szemlélni az festményeket, montázsokat, videófilmet, grafikákat. A méltatás elmaradása talán a közönség hiánya miatt volt, de ez utóbbiról… hát mit is lehet mondani: talán elaludtak és azért nem voltak ott? A Liquid című kiállítás ezzel együtt megnyílt. A képekbe fogalmazott friss gondolatok pedig ott vannak helyükön az Európai Közép Galéria falain.

A csoport filozófiájáról kiderült, hogy a klasszikus „a párhuzamosok a végtelenben találkoznak” gondolat mentén működik, vagyis a group tagjai ugyan eltérő megközelítéssel élnek alkotói munkásságukban, de egy ponton, egy távoli fixációban mégis találkoznak, így például most Esztergomban, a kiállításukon.

Az egytől egyig budapesti tagok közötti közös kapocs, hogy egy műteremben dolgoztak a képzőművészeti egyetem idején, majd az iskola után a közösség megmaradt, sőt, mint a kiállításhoz csatolt közleményükben olvasható, egy fővárosi helyszínen ugyancsak együtt dolgoznak. Az érdekesség, hogy a Skurc Group volt olyan szerencsés, hogy új, saját alkotói műhelyt kaptak egy egykori hajójavító-telepen. Erről így írnak kommünikéjükben:

2019 nyarán kezdett el műteremként és kiállítóhelyként működni a Népszigeten, a korábbi MAHART hajójavító-telep munkásainak öltözője és zuhanyzója alakult át közösségi térré. Célja az, hogy bemutatkozási és megjelenési lehetőséget biztosítson fiatal művészeknek és különféle művészeti projekteknek. A hangsúlyt a kapcsolatok kialakítására, az együttműködésekre helyezzük, legyenek azok akár hazaiak, akár nemzetköziek.

A tavaszig látható, Liquid című kiállításon Üveges Mónika, Németh Dávid, Matisz Richárd, Lázár Kristóf, Bencs Dániel, Németh László, Bencs Máté, Szalay Krisztina művei, grafikái, festményei, kollázsai és videóinstallációi láthatók.

Montázs és kollázs - A Skurc Group esztergomi kiállításán a csoport korábbi, Töredékes című bemutatójához hasonlóan most a Liquid című kollekciónál is a pszichedelikus, szürrealista művészeti megoldások jelentek meg az Európai Közép Galériában. A Töredékes és a Liquid közötti kapcsolat pedig egy montázs-szerű építkezési mód, ahogy egy-egy műben, illetve a művek egymásra utalásában is megnyilvánul ez a montázsos vonal. Emellett a kollázsok jelentik a csoport fő erősségét, mely elmondásuk szerint a mai túlzott vizuális „szétbombázottság” trendjéről szól.